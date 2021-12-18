Мирослава Гонгадзе повертається до України: де і ким працюватиме
Гонгадзе повертається до України, але залишається у системі телерадіоорганізації
Мирослава Гонгадзе пішла з посади керівника української редакції «Голосу Америки». Про це «Главком» повідомили кілька джерел в Україні і США.
Гонгадзе повертається до України, але залишається у системі телерадіоорганізації.
Зокрема, Мирослава Гонгадзе працюватиме у Central News «Голосу Америки», що є центральним англомовним відділом компанії.
Зазначимо, що Мирослава Гонгадзе очолювала Українську службу «Голосу Америки» - американської інформаційної служби іномовлення, що фінансується Конгресом США, з жовтня 2015 року.
У листопаді Мирослава Гонгадзе подорожувала Західною Україною та розказала, як змінилася держава за той час, поки її не було.
Нагадаємо, 16 вересня, в Україні вшанували пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе. З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста вдова Мирослава Гонгадзе оприлюднила фрагмент проєкту книги, яка невдовзі вийде у світ.