Мирослава Гонгадзе повертається до України: де і ким працюватиме

Гонгадзе повертається до України, але залишається у системі телерадіоорганізації

Мирослава Гонгадзе пішла з посади керівника української редакції «Голосу Америки». Про це «Главком» повідомили кілька джерел в Україні і США.

Гонгадзе повертається до України, але залишається у системі телерадіоорганізації.

Зокрема, Мирослава Гонгадзе працюватиме у Central News «Голосу Америки», що є центральним англомовним відділом компанії.

Зазначимо, що Мирослава Гонгадзе очолювала Українську службу «Голосу Америки» - американської інформаційної служби іномовлення, що фінансується Конгресом США, з жовтня 2015 року.

У листопаді Мирослава Гонгадзе подорожувала Західною Україною та розказала, як змінилася держава за той час, поки її не було.

Мирослава Гонгадзе - вдова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе . Після вбивства чоловіка виїхала до США. Працювала на «Радіо Свобода». З 2004 року працює редактором, продюсером і ведучою телепрограми «Час-Time» Української служби «Голосу Америки», яка транслюється в ефірі українського 5-го каналу. У 2014 році була співведучою проекту «Національні дебати» на Першому національному.

Нагадаємо, 16 вересня, в Україні вшанували пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе. З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста вдова Мирослава Гонгадзе оприлюднила фрагмент проєкту книги, яка невдовзі вийде у світ.