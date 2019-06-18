Болгарські митрополити пересварились між собою через Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пловдивський митрополит Ніколай їздив в Стамбул, де пояснював Вселенському патріарху, що позиція Видинського не відображає позиції всієї БПЦ

Причиною конфлікту стала проросійська агітація з боку митрополита Даниїла, несанкціонована розсилка ним антифанарських листів представникам помісних церков, поїздки до Москви без благословення патріарха та Синоду, - ЗМІ

На засіданні Синоду Болгарської церкви 12 червня митрополит Пловдивський Ніколай та митрополит Видинський Даниїл оголосили про взаємне розірвання євхаристійного спілкування. Про це повідомляє болгарське видання Faktor, інформує Cerkvarium.

Зазначається, що причиною конфлікту стала проросійська агітація з боку митрополита Даниїла, несанкціонована розсилка ним антифанарських листів представникам помісних церков, поїздки до Москви без благословення патріарха та Синоду, де оголошено заяви, які наносять шкоди і Болгарській церкві, і національній безпеці Болгарії.

«За наслідками таких дій Даниїла Пловдивський митрополит Ніколай їздив в Стамбул, де пояснював Вселенському патріарху, що позиція Видинського не відображає позиції всієї БПЦ. Св.Синод 12 червня відмежувався від заяв митрополита Видинського «на захист канонічної церкви в Україні», пояснюючи, що соборного рішення з приводу української автокефалії БПЦ ще не випрацювала», - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що після цієї заяви учасників Синоду митрополит Видинський почав захищати «власну думку», яка, вочевидь, не є його власною.

«І ось 12 червня обидва митрополити оголосили про розрив євхаристійних стосунків, відмову від співслужіння, молитов один за одного та заборону на служіння Видинському - в Пловдивській єпархії, а Пловдивському - в Видинській», - інформують засоби масової інформації.

Як зауважує Faktor, найважче це буде робити Видинському Даниїлу, який родом зі Смолян, що на території Пловдивської єпархії.

За інформацією видання, розподіл у БПЦ щодо цього конфлікту між двома єпископами - три до одного: 75% підтримують Ніколая, а 25% - на стороні Даниїла.

Очікується, що завтра, 19 червня, Синод БПЦ продовжить роботу, де дасть оцінку «особистій думці» Видинського митрополита Даниїла, а також вирішить, чи приймає він запрошення архієпископа Кіпрського Златоуста II, по благословенню Вселенського Патріарха Варфоломія, для участі в неформальній зустрічі делегацій Православних Церков з питання Української церкви. Якщо Синод прийме таке рішення, він має створити делегацію, яку очолить митрополит Старозагорський Кипріан, який є головою комісії з українського церковного питання.