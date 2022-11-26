Борис Джонсон перекваліфікувався у вантажника, щоб допомогти Україні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії опублікував фото за кермом вантажівки

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав підтримати українські лікарні та власноруч допоміг відправити гуманітарні вантажі для медиків звільненого Херсона. У суботу, 26 листопада, Джонсон опублікував кілька відповідних фото на своїй сторінці у Twitter: за пультом управління навантажувача та за кермом вантажівки.

«Лікарні по всій Україні потребують нашої підтримки», – нагадав Джонсон. Він розповів, що взяв участь в ініціативі Circle Health Group – найбільшої мережі приватних лікарень у Великій Британії, яка зібрала для херсонських лікарень 12 вантажівок медичного обладнання.

Джонсон допоміг завантажити 13-ту: із сучасними медичними ліжками та наркозними апаратами.

Раніше влада Києва прийняла рішення присвоїти експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що Путін навряд чи використає ядерну зброю у війні проти України. Якщо ж він це зробить, то це стане для нього і Росії «повною катастрофою».