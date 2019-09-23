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    У світі

    Британцям обіцяють чотириденний робочий тиждень

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    Британцям обіцяють чотириденний робочий тиждень

    Британці «повинні працювати, щоб жити, а не жити, щоб працювати», сказав тіньовий канцлер казначейства Джон Макдоннелл

    Лейбористська партія Великої Британії при перемозі на наступних парламентських виборах має намір протягом десяти років ввести в королівстві чотириденний робочий тиждень.

    Про це заявив тіньовий канцлер казначейства Джон Макдоннелл, передає Sky News.

    Він пообіцяв, що уряд введе короткий робочий тиждень без скорочення оплати праці, оскільки британці «повинні працювати, щоб жити, а не жити, щоб працювати».

    «Наступний лейбористський уряд введе в дію зміни, необхідні для скорочення середньої повної зайнятості громадян Великої Британії до 32 годин на тиждень», - сказав Макдоннелл.

    За його словами, цей захід може бути реалізований шляхом відмови Великої Британії від директиви ЄС про робочий час, згідно з якою співробітники компаній повинні працювати в середньому не більше 48 годин на тиждень.

    До слова, у жовтні в Україні буде додатковий вихіднийоскільки свято День захисника України, що відзначається 14 жовтня, припадає на понеділок.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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