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    Британія частково дозволить в'їзд туристам

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    Британія частково дозволить в'їзд туристам - Британія частково дозволить в'їзд туристам
    Британія частково дозволить в'їзд туристам
    Фото: pixabay.com

    Більшість подорожей з Великої Британії заборонено з початку року через обмеження пандемії

    Авіакомпанії та туристи готуються до обмеженого відновлення подорожей до Великої Британії. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Більшість подорожей з Великої Британії заборонено з початку року через обмеження пандемії.

    Британський уряд заявив, що люди з Англії можуть виїхати за кордон знову не раніше як з 17 травня, і в п’ятницю, 7 травня, очікується більше ясності щодо світлофорної системи, яка оцінить країни зеленим, жовтим або червоним на основі ризику Covid-19.

    Зелений список, швидше за все, включатиме такі напрямки, такі як Гібралтар, Ісландія, Ізраїль та Мальта, тоді як масштабніші напрямки, такі як Португалія та США, також матимуть можливість подорожувати до Британії.

    Деякі аналітики припускають, що деякі грецькі острови, такі як Крит і Родос, та Іспанські Канарські острови також можуть потрапити до зеленої зони.

    British Airways (ICAG.L), easyJet (EZJ.L), Ryanair (RYA.I), TUI та іншим авіакомпаніям, швидше за все, доведеться почекати принаймні до кінця червня для більш масштабного відновлення подорожей до Великобританії.

    Теги: Велика Британія Ryanair карантин уряд кордон коронавірус
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