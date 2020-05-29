Британія оголосила про ослаблення карантину



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Британія з понеділка розпочне новий етап послаблення карантину

Британія знаходиться на четвертому місці за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про те, що з понеділка, 1 червня, в країні будуть скасовані деякі карантинні обмеження.

Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, з понеділка відкриються деякі магазини, які продають не продукти харчування. Також будуть дозволені збори людей у кількості до шести осіб. Зустрічі будуть дозволені тільки на приватній території.

«Ці зміни означають, що друзі та сім'ї почнуть зустрічатися з близькими. Це довгоочікуваний і радісний момент», - заявив Джонсон.

Також із понеділка відкриються школи для більшої кількості дітей, ніж це передбачено зараз.

Борис Джонсон зазначив, що люди «повинні бути напоготові та діяти відповідально».

Велика Британія знаходиться на четвертому місці за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом. У країні зафіксовано понад 270 тисяч випадків захворювання. Кількість померлих наближається до 38 тисяч.

Коронавірус нового типу Covid-19 був вперше діагностований у Китаї 31 грудня 2019 року. Через п'ять місяців у світі зафіксовано понад 5,7 мільйона випадків зараження. Число жертв перевищує 358 тисяч.

Як повідомлялося, в минулу неділю, 10 травня, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про плани щодо послаблення режиму ізоляції, і тепер людям в Англії дозволено зустрічатися з іншими людьми в парках. Однак соціальна дистанція має зберігатися, і зібрання великих груп не допускаються.

До слова, 17 травня у Лондоні поліція розігнала акцію протесту проти карантину.