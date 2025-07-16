Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінляндія заборонила купувати нерухомість росіянам та білорусам

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія заборонила купувати нерухомість росіянам та білорусам
Теперішня заборона охоплює всі види угод із нерухомістю – купівлю, оренду, передачу в користування, і спрямована на зменшення ризиків
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Антті Едвард Гяккянен заявив, що йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність протистояти всім засобам впливу

З 15 липня у Фінляндії офіційно запроваджено заборону на придбання та інші операції з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Уряд країни ухвалив відповідне рішення з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра оборони Антті Едварда Гяккянена в соцмережі Х.

Посадовець наголосив, що така заборона мала бути запроваджена ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас він висловив задоволення тим, що закон нарешті набрав чинності: «Йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність протистояти всім засобам впливу», – зазначив міністр.

За словами Гяккянена, ще до 2022 року була потреба обмежити доступ росіян і білорусів до фінської нерухомості. Проте попередній уряд у 2023 році не визнав таку реформу необхідною, і законодавчих змін тоді не вносили.

Теперішня заборона охоплює всі види угод із нерухомістю – купівлю, оренду, передачу в користування, і спрямована на зменшення ризиків, пов’язаних із можливим використанням об’єктів у цілях шпигунства або підривної діяльності.

Таким чином, на тлі війни Росії проти України Фінляндія продовжує вживати кроків для зміцнення своєї безпеки та захисту від гібридних загроз.

Раніше ми писали, що Фінляндія офіційно повідомила ООН про вихід із міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін, щоб відновити їх використання в обороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Фінляндії.

Країна денонсувала Оттавську конвенцію 10 липня 2025 року. У відомстві пояснили, що причиною цього кроку стали потреби оборони в умовах погіршення безпекової ситуації.

«Главком» повідомляв, що Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція. У спільній заяві країн йдеться, що з часу ратифікації цієї конвенції безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили повинні мати «гнучкість та свободу вибору» для захисту.

Теги: Фінляндія закон нерухомість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аби позбавитися негативних згадок в мережі щодо себе, корупціонери використовують «новітні» методи
Цензура нового покоління. Зашкварені фігуранти розслідувань беруть у заручники... журналістів Свобода слова
4 липня, 15:25
Супутникові знімки фіксують будівництво нового військового гарнізону РФ поблизу фінського кордону
Росія зводить новий військовий гарнізон за 100 км від кордону з Фінляндією
18 червня, 15:45
Анджей Дуда підписав закон про День пам’яті про «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА» під час Другої світової війни 
Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА»
3 липня, 00:58
«Громадяни на аутсорсі». Парламент втілив мрію Зеленського
«Громадяни на аутсорсі». Парламент втілив мрію Зеленського
18 червня, 19:05
Публікація про прийняття Конституції України. Газета «Голос України», 29 червня 1996 року
Найдовша доба українського парламентаризму. Як народжувалася Конституція: спогади очевидця Річниця
28 червня, 08:20
За скоєне чиновниці загрожує до п'яти років позбавлення волі
Скандал у Держпродспоживслужбі: колишня чиновниця підозрюється у продажі держмайна за безцінь
25 червня, 16:31
Мовна свідомість киян є найвищою, тому вони так активно реагують на мовні порушення та скаржаться на них
Мовний омбудсмен пояснив, чому Київ лідирує за кількістю скарг на російську
28 червня, 18:14
Вартість майна оцінюється у 5 млн грн
Суд повернув у комунальну власність незаконно приватизовані підвали в історичній частині Подолу
8 липня, 15:45
Головні новини ночі проти 11 липня
Атака РФ та Миколаїв та Чугуїв, заяви Трампа: головне за ніч
11 липня, 05:46

Соціум

Через західні санкції авіація в Росії на межі колапсу – розвідка
Через західні санкції авіація в Росії на межі колапсу – розвідка
Фінляндія заборонила купувати нерухомість росіянам та білорусам
Фінляндія заборонила купувати нерухомість росіянам та білорусам
Американець, який два роки шпигував для окупантів з України, отримав російський паспорт
Американець, який два роки шпигував для окупантів з України, отримав російський паспорт
Зрубали дерево «Робін Гуда»: суд Британії виніс вирок двом вандалам
Зрубали дерево «Робін Гуда»: суд Британії виніс вирок двом вандалам
В Албанії під час відпочинку загинула українка, рятуючи доньку
В Албанії під час відпочинку загинула українка, рятуючи доньку
Українська розвідка назвала галузь в Росії, якій загрожує повний колапс
Українська розвідка назвала галузь в Росії, якій загрожує повний колапс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
37K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
8207
З українських прилавків зникає популярна риба
6428
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
3567
Київ: посадовці ТЦК отримували хабарі від ухилянтів, ділок розробив хитру схему

Новини

Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua