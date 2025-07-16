Фінляндія заборонила купувати нерухомість росіянам та білорусам

Міністр оборони Антті Едвард Гяккянен заявив, що йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність протистояти всім засобам впливу

З 15 липня у Фінляндії офіційно запроваджено заборону на придбання та інші операції з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Уряд країни ухвалив відповідне рішення з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра оборони Антті Едварда Гяккянена в соцмережі Х.

Посадовець наголосив, що така заборона мала бути запроваджена ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас він висловив задоволення тим, що закон нарешті набрав чинності: «Йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність протистояти всім засобам впливу», – зазначив міністр.

За словами Гяккянена, ще до 2022 року була потреба обмежити доступ росіян і білорусів до фінської нерухомості. Проте попередній уряд у 2023 році не визнав таку реформу необхідною, і законодавчих змін тоді не вносили.

Теперішня заборона охоплює всі види угод із нерухомістю – купівлю, оренду, передачу в користування, і спрямована на зменшення ризиків, пов’язаних із можливим використанням об’єктів у цілях шпигунства або підривної діяльності.

Таким чином, на тлі війни Росії проти України Фінляндія продовжує вживати кроків для зміцнення своєї безпеки та захисту від гібридних загроз.

Раніше ми писали, що Фінляндія офіційно повідомила ООН про вихід із міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін, щоб відновити їх використання в обороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Фінляндії.

Країна денонсувала Оттавську конвенцію 10 липня 2025 року. У відомстві пояснили, що причиною цього кроку стали потреби оборони в умовах погіршення безпекової ситуації.

«Главком» повідомляв, що Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція. У спільній заяві країн йдеться, що з часу ратифікації цієї конвенції безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили повинні мати «гнучкість та свободу вибору» для захисту.