Британія відмовила у візі співробітнику російського МЗС
Дипломат РФ прямував до Лондона на Глобальну конференцію зі свободи ЗМІ
Видача віз російським дипломатам, що прямують у відрядження, залишається однією з проблем нинішніх відносин Лондона і Москви
Британія не видала візу співробітнику російського МЗС, який був акредитований на конференції зі свободи ЗМІ.
Про це повідомляють «Риа Новости» посиланням на прессекретаря російського посольства в Британії.
Зазначається, що видача віз російським дипломатам, що прямують у відрядження, залишається однією з проблем нинішніх відносин Лондона і Москви.
«Але навіть в цих умовах невидача візи представнику МЗС Росії, який прямував на конференцію, виглядає дико. Британці самі запросили російську сторону взяти участь у конференції, самі акредитували російського делегата, а потім самі ж не видали йому візу, зірвавши поїздку», - сказав прессекретар.
Дипломат додав, що раніше такі інциденти траплялися з США, які відмовляли у візах офіційним представникам, що прямували на заходи ООН.
Глобальна конференція зі свободи ЗМІ проходить в Лондоні 10 і 11 липня. Участь у ній візьмуть делегації з більш ніж 100 країн, у тому числі 60 міністрів і понад півтори тисячі журналістів, представників науки і активістів.
Нагадаємо, раніше в акредитації на форум відмовили російським телеканалу RT і агентству Sputnik, пояснивши це їхньою «активною роллю у поширенні дезінформації».