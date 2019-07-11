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    У світі

    Британія відмовила у візі співробітнику російського МЗС

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    <p>Дипломат РФ прямував до Лондона на Глобальну конференцію зі свободи ЗМІ</p> - Британія відмовила у візі співробітнику російського МЗС

    Дипломат РФ прямував до Лондона на Глобальну конференцію зі свободи ЗМІ

    Видача віз російським дипломатам, що прямують у відрядження, залишається однією з проблем нинішніх відносин Лондона і Москви

    Британія не видала візу співробітнику російського МЗС, який був акредитований на конференції зі свободи ЗМІ.

    Про це повідомляють «Риа Новости» посиланням на прессекретаря російського посольства в Британії.

    Зазначається, що видача віз російським дипломатам, що прямують у відрядження, залишається однією з проблем нинішніх відносин Лондона і Москви.

    «Але навіть в цих умовах невидача візи представнику МЗС Росії, який прямував на конференцію, виглядає дико. Британці самі запросили російську сторону взяти участь у конференції, самі акредитували російського делегата, а потім самі ж не видали йому візу, зірвавши поїздку», - сказав прессекретар.

    Дипломат додав, що раніше такі інциденти траплялися з США, які відмовляли у візах офіційним представникам, що прямували на заходи ООН.

    Глобальна конференція зі свободи ЗМІ проходить в Лондоні 10 і 11 липня. Участь у ній візьмуть делегації з більш ніж 100 країн, у тому числі 60 міністрів і понад півтори тисячі журналістів, представників науки і активістів.

    Нагадаємо, раніше в акредитації на форум відмовили російським телеканалу RT і агентству Sputnik, пояснивши це їхньою «активною роллю у поширенні дезінформації».

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