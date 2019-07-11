Британія відмовила у візі співробітнику російського МЗС



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Дипломат РФ прямував до Лондона на Глобальну конференцію зі свободи ЗМІ

Видача віз російським дипломатам, що прямують у відрядження, залишається однією з проблем нинішніх відносин Лондона і Москви

Британія не видала візу співробітнику російського МЗС, який був акредитований на конференції зі свободи ЗМІ.

Про це повідомляють «Риа Новости» посиланням на прессекретаря російського посольства в Британії.

Зазначається, що видача віз російським дипломатам, що прямують у відрядження, залишається однією з проблем нинішніх відносин Лондона і Москви.

«Але навіть в цих умовах невидача візи представнику МЗС Росії, який прямував на конференцію, виглядає дико. Британці самі запросили російську сторону взяти участь у конференції, самі акредитували російського делегата, а потім самі ж не видали йому візу, зірвавши поїздку», - сказав прессекретар.

Дипломат додав, що раніше такі інциденти траплялися з США, які відмовляли у візах офіційним представникам, що прямували на заходи ООН.

Глобальна конференція зі свободи ЗМІ проходить в Лондоні 10 і 11 липня. Участь у ній візьмуть делегації з більш ніж 100 країн, у тому числі 60 міністрів і понад півтори тисячі журналістів, представників науки і активістів.

Нагадаємо, раніше в акредитації на форум відмовили російським телеканалу RT і агентству Sputnik, пояснивши це їхньою «активною роллю у поширенні дезінформації».