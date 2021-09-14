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    Британські експерти назвали головний колір 2022 року

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    Колір&nbsp;Bright Skies, або&nbsp;&laquo;яскраві небеса&raquo; має передати настрої наступного року - Британські експерти назвали головний колір 2022 року
    Колір Bright Skies, або «яскраві небеса» має передати настрої наступного року
    фото: Dezeen

    У процесі вибору кольору брали участь експерти в області дизайну, моди, інтер'єрів, економіки й архітектури

    Відомий лакофарбовий бренд Dulux з Великої Британії назвав головний колір 2022 року. Блакитний відтінок отримав назву Bright Skies, повідомляє Dezeen.

    Назва кольору перекладається як «яскраві небеса». У компанії вибір пояснили тим, що відтінок «ідеально передає оптимізм і бажання почати все з початку, що вважається настроєм моменту». В процесі вибору брали участь експерти в області дизайну, моди, інтер'єрів, економіки і архітектури. Вони відзначили «душевні» якості кольору.

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    Британські експерти назвали головний колір 2022 року
    Британські експерти назвали головний колір 2022 року
    Британські експерти назвали головний колір 2022 року
    Британські експерти назвали головний колір 2022 року
    Британські експерти назвали головний колір 2022 року

    «Спільний досвід відчуття себе в пастці і зростаюче занепокоєння за майбутнє нашої прекрасної, але тендітної планети тісно пов'язані з Bright Skies. Зараз люди хочуть ожити і насолодитися свободами, які повертаються до них», - пояснила креативна директорка Dulux UK Маріанна Шіллінгфорд.

    У вересні 2020 бренд Dulux назвав кольором 2021 року землисто-бежевий відтінок під назвою Brave Ground. Українською це перекладається як «родючий грунт». Свій вибір експерти пояснили пандемією коронавірусу, коли люди були змушені поміняти умови життя і роботи.

    Теги: будівництво Велика Британія мистецтво архітектура мода
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    Британські експерти назвали головний колір 2022 року