Британські експерти назвали головний колір 2022 року

У процесі вибору кольору брали участь експерти в області дизайну, моди, інтер'єрів, економіки й архітектури

Відомий лакофарбовий бренд Dulux з Великої Британії назвав головний колір 2022 року. Блакитний відтінок отримав назву Bright Skies, повідомляє Dezeen.

Назва кольору перекладається як «яскраві небеса». У компанії вибір пояснили тим, що відтінок «ідеально передає оптимізм і бажання почати все з початку, що вважається настроєм моменту». В процесі вибору брали участь експерти в області дизайну, моди, інтер'єрів, економіки і архітектури. Вони відзначили «душевні» якості кольору.

«Спільний досвід відчуття себе в пастці і зростаюче занепокоєння за майбутнє нашої прекрасної, але тендітної планети тісно пов'язані з Bright Skies. Зараз люди хочуть ожити і насолодитися свободами, які повертаються до них», - пояснила креативна директорка Dulux UK Маріанна Шіллінгфорд.

У вересні 2020 бренд Dulux назвав кольором 2021 року землисто-бежевий відтінок під назвою Brave Ground. Українською це перекладається як «родючий грунт». Свій вибір експерти пояснили пандемією коронавірусу, коли люди були змушені поміняти умови життя і роботи.