Тріумфальну арку в Парижі «запакували» у тканину

Художник зХристо Явашев славився своїми грандіозними інсталяціями

У Парижі Тріумфальну арку огорнули в гігантські аркуші тканини у пам’ять про американського художника Христо Явашева. Як пише BBC, пам'ятка площею 25 тисяч кв.м буде покрита пластиковою упаковкою. Явашев мріяв огорнути пам’ятку висотою 50 метрів з того часу, як орендував квартиру поблизу неї, але йому так і не вдалося реалізувати проєкт. За нього втілив у життя задумане племінник Христо – Владімір Явашев. Йому це обійшлося у близько 14 млн євро. Для реалізації проєкту Владімір співпрацював з музеєм Помпіду та французькою владою.

«Сьогодні один з найвидовищніших моментів інсталяції... Обгорнута Тріумфальна арка починає набувати форми й наближатися до бачення, яке було мрією всього життя для Христо та Жанни-Клод», – заявив ініціатор втілення проєкту.

Очікується, що монтаж завершать до суботи, 18 вересня, а сама інсталяція проіснує до 3 жовтня.

Христо Явашев (1935-2020) – американський скульптор і художник болгарського походження. Був відомий як автор монументальних проєктів, в яких «пакував» різні об'єкти – від друкарської машинки й автомобіля до морського узбережжя. Зокрема, у 1995 році він разом з дружиною Жанною-Клод де Гієбон обернув тканиною німецький Рейхстаг. У 1972 році він зробив завісу в долині Колорадо, у 2014 році створив плавучі пірси в Італії. Він мріяв загорнути в упаковку Тріумфальну арку в Парижі, для чого і робив ще у 1960-х разом зі своєю дружиною відповідні креслення.

Тріумфальна арка – монумент в 8-му окрузі Парижа на площі Шарля де Голля, зведений в 1806-1836 роках за проєктом архітектора французького ампіру Жана-Франсуа Шальгрена. Проєкт арки «в давньоримському стилі» був розроблений за розпорядженням Наполеона Бонапарта на честь перемог його «Великої армії».

За основу була взята композиція однопрогонової Тріумфальної арки Тита на римському Форумі. Після смерті Шальгрена у 1811 році будівництво продовжував архітектор Жан-Арно Реймон.