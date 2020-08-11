Британські вчені встановили, що діти найменше передають один одному коронавірус



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Уряд Великобританії не має наміру закривати школи у разі другої хвилі коронавірусу

Прем’єр-міністр Великобританії пообіцяв, що школи не закриватимуть у разі другої хвилі коронавірусу

Учні середньої школи так само передають коронавірус, як дорослі, повідомляє офіційне дослідження організації Public Health England, пише Daily Mail. При цьому дослідники виявили, що, виявляється, учні початкових класів не передають вірус один одному, однак для старших школярів потрібні більш жорсткі правила.

Секретар освіти Гевін Вільямсон заявив, що результати досліджень, які мають бути опубліковані пізніше цього року, показали, що в планах уряду відновити школи в Англії у вересні не несуть великої загрози.

Однак The Times раніше повідомляв, що хоча початкові школи мали невеликий показник захворюваності, дослідники, які працювали над вивченням темпів розповсюдження вірусу, були незадоволені тим, як їхні висновки, які ще не були повністю проаналізовані, використовували міністри - останні стверджують, що безпечно для всіх дітей повертатися до школи на початку наступного навчального року.

Згідно з попередніми результатами дослідження, яке розділяло дітей на осіб старше 10 років та дітей молодшого віку, початкові школи не становлять суттєвої небезпеки для учнів. Там було виявлено лише шість позитивних результатів тестування з дев’яти тисяч перевірених. При цьому суттєва різниця була виявлена у старшій групі. Дослідження стверджує, що в міру дорослішання школярів «їхні тіла починають діяти як маленькі дорослі», адже вони ефективніше поширюють вірус. Джерело додало: «Учні середньої школи, швидше за все, менше заражаються та передають інфекцію один одному».

Водночас прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обіцяє, що класні кімнати будуть останніми місцями для закриття, якщо у країну потрапить друга коронавірусна хвиля. Прем'єр-міністр заявив, що повернення всіх дітей до школи в Англії на повний робочий день у наступному місяці – «правильна справа для всіх».

Його зауваження під час візиту до школи на сході Лондона з'явилося після того, як одна спілка вчителів заявила, що міністри повинні мати план B - такий як система ротацій «тиждень, вихідний» для учнів - у разі подальшого введення обмежень та збільшення випадків Covid-19.

«Як ми всі говорили, останнє, що ми хочемо зробити, - це закрити школи. Ми вважаємо, що освіта є пріоритетом для країни, це проста соціальна справедливість», - зауважив політик.

Останніми днями міністри дедалі більше засмучуються профспілковими заявами, особливо після того, як Національний союз освіти опублікував «200 вимог щодо безпеки в усіх школах». Профспілки наполягають на тому, що вони не намагаються саботувати плани навчання у школах, але ставлять справжні запитання щодо підходу уряду та відсутності плану В у разі, якщо випадки вірусу знову зростатимуть.

«Ми хотіли б бачити більше думок щодо змішаного навчання як резервного плану, який може бути системою ротації дітей протягом одного тижня, а потім навчанням вдома протягом другого тижня. Це було б краще, ніж повернення дітей виключно до дистанційної освіти», - сказав Джефф Бартон, генеральний секретар Асоціації лідерів шкіл та коледжів.

Евіс Гілмор, заступник генерального секретаря Національної спілки з освіти, закликала створити більш надійну систему тестування та відстеження поширення вірусу серед учнів та шкільних працівників. «Уряд міг би зробити набагато більше: у разі виникнення другого спалаху коронавірусу на національному чи місцевому рівні запровадити чіткий план B. Є щира стурбованість тією думкою, що діти середньої школи не такі, як діти початкової школи. Коли контроль громадськості над Covid-19 буде втрачено, то спалахи спостерігтимуться у середніх класах».

Уповноважений з прав дітей в Англії Енн Лонгфілд заявила в неділю, що школярі та вчителі повинні проходити щотижневі перевірки.

Як раніше повідомляв «Главком», Кабмін вже провів всі необхідні заходи та наради, на яких були визначені особливості навчального процесу у школах. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, як буде організована робота шкіл з 1 вересня з огляду на епідемію коронавірусу. За словами Шмигаля, уряд вже провів всі необхідні заходи та наради, на яких були визначені особливості навчального процесу у школах. Прем'єр запевнив, що 1 вересня діти підуть до шкіл.