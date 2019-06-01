Британські винищувачі перехопили п'ять військових літаків РФ



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Винищувачі Королівських ВПС

Літаки РФ наблизилися до повітряного простору Естонії

Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії були підняті по тривозі з метою перехоплення п'ятьох російських військових літаків, які наблизилися до повітряного простору Естонії.

За повідомленням міністерства оборони Сполученого Королівства, інцидент стався ще у четвер, пише «Укрінформ».

«Винищувачі Королівських ВПС були підняті по тривозі із завданням перехопити два російських Су-30 (багатоцільовий винищувач – ред.), Су-24 (фронтовий бомбардувальник – ред.) та транспортний літак Ан-12, які наближалися до північного узбережжя Естонії», - заявили у британському оборонному відомстві.

Як відзначається, це вже було четверте перехоплення британськими винищувачами російських військових літаків, починаючи з квітня, коли Королівські ВПС заступили на бойове чергування у рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії.

«Королівські ВПС виконують завдання спільно із своїми союзниками по НАТО з метою стримування російської агресії та запевнення союзників по Альянсу у відданості Великої Британії колективній обороні», - наголосили у британському міноборони.

Нагадаємо, 20 травня американські винищувачі F-22 перехопили чотири російські бомбардувальники Ту-95 і два російські винищувачі Су-35 біля узбережжя Аляски.