Британські винищувачі перехопили російські військові літаки біля своїх кордонів
12 серпня винищувачі ВПС Typhoon вдруге за тиждень піднялися на перехоплення двох російських літаків Ту-142
Винищувачі ВПС Британії вдруге за тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.
Про це повідомляє ВПС Британії у Twitter.
«12 серпня винищувачі ВПС Typhoon знову піднялися на перехоплення російських літаків. Два Ту-142 Bear були помічені на радарах, коли вони наближалися до повітряного простору Британії. Літаки були перехоплені і супроводжені винищувачами з бази Лоссімут», - йдеться у повідомленні.
RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw— Royal Air Force (@RoyalAirForce) 13 августа 2019 г.
Повітряний простір Британії російські літаки не порушили.
Востаннє британські винищувачі піднімалися на перехоплення російських військових літаків минулого тижня.