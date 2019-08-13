Британські винищувачі перехопили російські військові літаки біля своїх кордонів



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Повітряний простір Британії російські літаки не порушили

12 серпня винищувачі ВПС Typhoon вдруге за тиждень піднялися на перехоплення двох російських літаків Ту-142

Винищувачі ВПС Британії вдруге за тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.

Про це повідомляє ВПС Британії у Twitter.

«12 серпня винищувачі ВПС Typhoon знову піднялися на перехоплення російських літаків. Два Ту-142 Bear були помічені на радарах, коли вони наближалися до повітряного простору Британії. Літаки були перехоплені і супроводжені винищувачами з бази Лоссімут», - йдеться у повідомленні.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw — Royal Air Force (@RoyalAirForce) 13 августа 2019 г.

Повітряний простір Британії російські літаки не порушили.

Востаннє британські винищувачі піднімалися на перехоплення російських військових літаків минулого тижня.