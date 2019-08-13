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    У світі

    Британські винищувачі перехопили російські військові літаки біля своїх кордонів

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    Повітряний простір Британії російські літаки не порушили - Британські винищувачі перехопили російські військові літаки біля своїх кордонів
    Повітряний простір Британії російські літаки не порушили

    12 серпня винищувачі ВПС Typhoon вдруге за тиждень піднялися на перехоплення двох російських літаків Ту-142

    Винищувачі ВПС Британії вдруге за тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.

    Про це повідомляє ВПС Британії у Twitter.

    «12 серпня винищувачі ВПС Typhoon знову піднялися на перехоплення російських літаків. Два Ту-142 Bear були помічені на радарах, коли вони наближалися до повітряного простору Британії. Літаки були перехоплені і супроводжені винищувачами з бази Лоссімут», - йдеться у повідомленні.

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    Востаннє британські винищувачі піднімалися на перехоплення російських військових літаків минулого тижня.

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