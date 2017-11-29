Британський принц Вільям пожартував про одруження брата
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Принц Вільям дав волю емоціям під час візиту до Фінляндії
Герцог Кембриджський принц Вільям під час візиту до Фінляндії дав волю емоціям щодо майбутнього весілля свого брата, принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл. Про це пише видання Telegraph.
Виступаючи на одному з благодійних заходів у Гельсінкі, Вільям розповів, що вся сім'я дуже рада за них обох і бажає їм величезного щастя.
«І для мене особисто це радісна подія тому, що він нарешті залишить у спокої мій холодильник, їжу з якого він тягав протягом останніх кількох років», — пожартував Вільям.
Також принц побажав парі успіхів у плануванні весілля і висловив надію, що все пройде добре.
Prince William accuses his brother of being a food thief. “Stay out of my fridge” now you’re engaged, he tells Harry #RoyalWedding pic.twitter.com/ik7JfFnLfW— Chris Ship (@chrisshipitv) 29 ноября 2017 г.
Нагадаємо, 27 листопада, стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл одружуються.