Британський принц Вільям пожартував про одруження брата

Принц Вільям дав волю емоціям під час візиту до Фінляндії

Герцог Кембриджський принц Вільям під час візиту до Фінляндії дав волю емоціям щодо майбутнього весілля свого брата, принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл. Про це пише видання Telegraph. Виступаючи на одному з благодійних заходів у Гельсінкі, Вільям розповів, що вся сім'я дуже рада за них обох і бажає їм величезного щастя.



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Фото з відкритих джерел Принц Вільям і принц Гаррі

Принц Вільям дав волю емоціям під час візиту до Фінляндії

Герцог Кембриджський принц Вільям під час візиту до Фінляндії дав волю емоціям щодо майбутнього весілля свого брата, принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл. Про це пише видання Telegraph.

Виступаючи на одному з благодійних заходів у Гельсінкі, Вільям розповів, що вся сім'я дуже рада за них обох і бажає їм величезного щастя.

«І для мене особисто це радісна подія тому, що він нарешті залишить у спокої мій холодильник, їжу з якого він тягав протягом останніх кількох років», — пожартував Вільям.

Також принц побажав парі успіхів у плануванні весілля і висловив надію, що все пройде добре.

Prince William accuses his brother of being a food thief. “Stay out of my fridge” now you’re engaged, he tells Harry #RoyalWedding pic.twitter.com/ik7JfFnLfW — Chris Ship (@chrisshipitv) 29 ноября 2017 г.

Нагадаємо, 27 листопада, стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл одружуються.