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Майже мільйон людей на рік: імміграція до Британії б'є рекорди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Майже мільйон людей на рік: імміграція до Британії б'є рекорди
Британія провалює міграційну політику
фото із відкритих джерел

Після референдуму про вихід із ЄС, у Консервативній партії Британії регулярно обіцяли британцям скоротити кількість іноземців, які переселяються до країни, проте це виявилось не так

Нова оцінка числа іммігрантів, опублікована 28 листопада Бюро національної статистики Британії, змусила провідних політиків країни, починаючи з прем'єр-міністра, робити гучні заяви та давати пресконференції. З'ясувалося, що останні два-три роки населення Великої Британії приростає за рахунок приїжджих майже на мільйон людей на рік. Про це пише BBC.

Бюро національної статистики (БНС) оголосило, що переглянуло свою оцінку сальдо міграції, тобто різниці між тими, хто прибув і поїхав, і тепер вважає, що з червня 2022 року до червня 2023 року це сальдо склало 906 тис. осіб. Приїхали до Британії приблизно 1,3 млн. осіб, поїхали – 414 тис. Наступного року, з червня 2023-го по червень 2024-го, сальдо, як зараз вважає БНС, виявилося менше – 728 тис., але й ця оцінка може бути пізніше переглянута у бік підвищення.

У 2016 році, перед референдумом про вихід із Євросоюзу, лідери руху за брексит пояснювали співгромадянам, що їм необхідно «повернути собі контроль», у тому числі контроль над кордонами, маючи на увазі, що вихід із ЄС дозволить скоротити імміграцію. Щоправда, Британія фактично навіть у складі ЄС цей контроль ніколи не втрачала, оскільки не входила до Шенгенської зони (хоча приймала працівників із більшості країн Євросоюзу).

І до, і після референдуму про брексит політики Консервативної партії регулярно обіцяли виборцям скоротити число іноземців, які переселяються до Британії, яке в ті роки, за приблизними оцінками МВС і БНС, коливалося в районі 200-300 тис. на рік.

І ось тепер, після брекситу і закінчення ковідних локдаунів, громадян ЄС, які втратили право вільно селитися в Британії, замінили – у триразовому розмірі – приїжджі з далеких країн. За підрахунками БНС, практично всі іммігранти у 2023-2024 років прибули з Азії та Африки. З Індії переселилися 240 тис., з Нігерії – 120 тис., з Пакистану – 101 тис., з Китаю – 78 тис.

Нелегальні іммігранти становлять лише невелику частку загальної кількості прибулих – хоча їх досить багато в абсолютному численні: за даними британської влади, зараз на відповідь на прохання про притулок очікують близько 130 тис. осіб.

«Попередні уряди проводили експеримент під назвою «відкриті кордони».  Щоразу Консервативна партія обіцяла скоротити ці показники, і щоразу їх наздоганяв провал. Провал такого масштабу – це не проста невдача, це – провал іншої категорії. Це було зроблено навмисно, а не випадково», – заявив прем'єр-міністр Кір Стармер.

Все це зростання припало на роки правління Консервативної партії, але представник торі, тіньовий міністр внутрішніх справ Кріс Філп, все одно знайшов, у чому звинуватити лейбористів.

«Опубліковані дані підтверджують те, про що ми попереджали: рівень імміграції надто високий, і Лейбористська партія була неправа, призупинивши введення нових обмежень на візи родичам. Нам потрібно негайно посилити контроль на кордоні, знизити ці показники і поставити на чільне місце інтереси британських трудящих та їхніх сімей»,  – заявив політик.

Нагадаємо, у суботу, 5 жовтня, Велика Британія зафіксувала новий рекорд за кількістю мігрантів, які нелегально перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. Цього дня до британських берегів прибуло 17 човнів з 973 особами на борту.

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Теги: міністр партії Велика Британія рекорд Брексит притулок населення Борис Джонсон Ліз Трасс Ріші Сунак

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