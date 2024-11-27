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Ставлення американців до Трампа після виборів змінилось: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ставлення американців до Трампа після виборів змінилось: дані опитування
54% респондентів-американців дають позитивну оцінку Трампу
фото із відкритих джерел

Трамп після перемоги на виборах став популярнішим серед американців

Частка американців, які позитивно ставляться до обраного президента США Дональда Трампа, зросла за місяць. Про це свідчать результати опублікованого  виданням The Hill опитування.

Згідно з цими даними, 54% респондентів дають позитивну оцінку Трампу.

Опитування демонструє, що більшою часткою підтримки обраний президент користується серед чоловіків (61%) та серед молоді до 30 років (55%).

В учасників опитування також запитали, чи очікували вони на подібні результати виборів президента. 46% опитаних сказали, що були здивовані тим, що Трамп обійшов віце-президента Камалу Гарріс.

Опитування проводилось у період з 20 по 22 листопада. У ньому взяли участь близько 1 тис. осіб.

До слова, Камала Гарріс може залишитись у політиці після перегонів за крісло президента. Віцепрезидентка США розглядає варіанти продовження політичної кар'єри, у тому числі висування на посаду губернатора Каліфорнії та участь у наступних виборах президента, які відбудуться у 2028 році.

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Теги: соцопитування США Дональд Трамп вибори у США президент

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