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В Покровську вже немає лікарні, бо її вивезли – волонтер

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Покровську вже немає лікарні, бо її вивезли – волонтер
фото з відкритих джерел

Наразі у місті є невеличкий стабпункт для цивільних

Евакуація з Покровська триває, лікарні у місті уже немає, бо її вивезли. Про це розповів керівник волонтерської організації «Троянда на руці» Олександр Гуманюк в ефірі Громадського радіо.

Гуменюк підтвердив інформацію про те, що в Покровську більше немає лікарні, бо її вивезли. Наразі у місті є невеличкий стабпункт для цивільних, там працює терапевт. Однак отримати фахову медичну допомогу в місті неможливо.

Також він розповів, що в місті не працюють заклади громадського харчування. Закрилися вже й ті точки, які працювали ще кілька тижнів тому.

Олександр Гуманюк також повідомив, що частину районів міста закриють на в’їзд. У місті є кілька постів у напрямку лінії зіткнення, через які неохоче пускають цивільне населення. Однак заблокованих на в’їзд районів немає.

За словами волонтера, наразі евакуація з Покровська – небезпечна, оскільки росіяни полюють дронами на автомобілі. Тому волонтери обирають найбезпечніший маршрут і швидко виїжджають.

Водночас у місті досі залишаються ті, хто «тримається за свої цеглинки» та сподіваються, що росіяни до міста не дійдуть. Але таких залишається все менше й менше, каже волонтер.

Нагадаємо, окупанти просунулися на Покровському напрямку – на південь від Новоолексіївки. 

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Теги: окупанти волонтер радіо харчування населення евакуація росіяни Покровськ

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