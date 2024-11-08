Вперше в історії США головою апарату Білого дому стане жінка

Дональд Трамп запрошує свого керівника кампанії Сьюзі Уайлс на трибуну, коли він виголошує промову в конференц-центрі Палм-Біч на нічній вечірці передвиборчої кампанії Трампа у Вест-Палм-Біч, Флорида, у середу, 6 листопада 2024 р

Трамп: «Це заслужена честь – мати Сьюзі як першу жінку-начальника в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею»

Обраний президент США Дональд Трамп призначить Сьюзі Вайлс головою апарату Білого дому, яка стане першою жінкою в історії Америки, що обійняла цю впливову посаду. Про це повідомляють Associated Press та CNN.

«Сьюзі – жорстка, розумна, інноваційна, і нею всі захоплюються і її поважають. Сьюзі продовжить невпинно працювати, щоб знову зробити Америку великою. Це заслужена честь – мати Сьюзі як першу жінку-начальника в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею», – заявив Трамп.

Видання уточнюють, що Вайлс є фактичним керівником переможної кампанії республіканця. Вона широко визнана як у найближчому оточенні Трампа, так і за його межами. Її вважали головним претендентом на посаду глав апарату Білого дому.

Вайлс переважно уникала уваги, навіть відмовившись взяти мікрофон, щоб виступити, коли Трамп святкував свою перемогу рано вранці в середу. Вона чинила опір формальному званню менеджера кампанії, щоб не стати мішенню з огляду на історію Трампа, який змінював людей на цій посаді.

AP пише, що найм Сьюзі Уайлс – це перше важливе рішення Трампа як обраного президента. Воно може стати вирішальним випробуванням для його майбутньої адміністрації, оскільки йому необхідно швидко сформувати команду, яка допоможе керувати величезним федеральним урядом. Вайлс не має великого досвіду роботи у федеральному уряді, проте вона має тісні зв'язки із новообраним президентом.

Під час передвиборчої кампанії Вайлс змогла зробити те, що вдавалося небагатьом: допомогти контролювати імпульси Трампа – не докоряючи йому і не читаючи йому нотацій, а заслуживши поваги і показуючи йому, що для нього буде краще, якщо він послухається її порад, а не проігнорує їх.

Вісім років тому Трамп відмовився від ретельного планування своєї перехідної команди. Натомість він найняв різношерстий набір помічників з передвиборної кампанії, членів сім'ї та республіканських інсайдерів, які провели більшу частину свого першого року на посаді, займаючись внутрішніми чварами, які домінували в новинному висвітленні нової адміністрації. Це було те, що експерти вважають основною помилкою, яка підкосила президента, який був новачком у Вашингтоні та уряді, коли він склав присягу.

В результаті Трамп змінив чотирьох начальників штабу, включаючи одного, котрий рік виконував обов'язки – під час своєї першої адміністрації, що стало частиною рекордної кадрової ротації.

Помічники Трампа сподіваються, що вибір Вайлса свідчить про те, що обраний президент прагне створити більш згуртовану команду, яка, однак, майже напевно залишиться менш традиційною, ніж у його попередників-демократів чи республіканців.

Також Трамп, який у 2016 році обіцяв наймати «тільки найкращих людей», з того часу неодноразово говорив, що на його думку, найбільшою помилкою його першого терміну було те, що він наймав не тих людей. За його словами, тоді він був новачком у Вашингтоні і не знав нічого кращого. Але тепер, за словами Трампа, він знає, яких «найкращих людей» і кого слід уникати для роботи в його адміністрації.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.