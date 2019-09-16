Брюссель може запропонувати РФ постачати газ в Європу через Україну без довгострокового контракту



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«Газпрому» запропонують викупляти газотранспортні потужності України через аукціони

В рамках тристоронніх переговорів 19 вересня щодо постачання російського газу через Україну до країн ЄС із 1 січня 2020 року Брюссель може запропонувати сторонам цікаве рішення. Так, в ЄС допускають можливість експорту російського газу в Європу через Україну без підписання довгострокового 10-річного контакту, як це було до цього.

Про це пише видання РБК.

Натомість «Газпром» буде контрактувати потужності української ГТС за короткостроковими і середньостроковими контрактами. Тим самим в Брюсселі хочуть використати факт участі України в Європейській енергетичній спільноті, що передбачає необхідність для Києва виставляти на аукціон свої газотранспортні потужності навіть за відсутності контракту із РФ. Це дасть можливість «Газпрому» викупати ці потужності за потреби.

Такий сценарій може зацікавити росіян, хоча залишається відкритим питання ціни резервування потужностей.

До слова, НАК «Нафтогаз України» розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших пільгових споживачів на вересень - 4 493,64 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Це на 3,4% менше проти серпня.