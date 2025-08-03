Будинки без світла, міста – ізольовані. Снігопад в Австралії призвів до колапсу

У низці районів штату Новий Південний Уельс та Квінсленду випав найглибший сніг за 10-20 років

На вихідних кілька регіонів східної Австралії опинилися під потужною стихією – сильні снігопади, зливи та шторми спричинили ледь не найпотужнішу зимову бурю за останні десятиліття. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

У низці районів штату Новий Південний Уельс та Квінсленду випав найглибший сніг за 10-20 років. У регіоні Нова Англія, зокрема в містах Армідейл та Гайра, випало до 50 см снігу, що призвело до масових зупинок транспорту та ізоляції окремих населених пунктів. За даними рятувальників, понад 100 автомобілів застрягли, а внаслідок повеней пошкоджено будівлі.

There was only a slim chance the timing would be right, and it was. Snow has fallen in Queensland. It was only a fraction of the incredible scenes over the border though, where grateful tourists were treated to a fairytale. https://t.co/VZ3A1cHvFd @LauraDymock #7NEWS pic.twitter.com/EVFUto2dhf — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) August 2, 2025

У суботу ввечері поліція повідомила про зникнення молодої жінки, яку змило паводковими водами з автомобіля. Її пошуки тривають. Десятки тисяч будинків провели ніч без світла, а служби повідомили про понад 1455 екстрених викликів, пов’язаних з негодою.

Хоча ситуація почала покращуватися у неділю, численні попередження про повені та штормові вітри залишаються чинними. Експерти застерігають, що деякі громади можуть залишатися ізольованими ще кілька днів. За словами глави служби порятунку Ієна Робінсона, більшість опадів має поступово зменшитися.

Нагадаємо, в Австралії у суботу, 2 серпня, вперше за багато років випав сніг. Зокрема південь штату Квінсленд та штат Новий Південний Уельс, накрив холодний фронт. Хоча зазвичай це сонячні та посушливі місця. Про це пише «Главком»із посиланням на The Guardian. Видання зазначає, що багато хто з дорослих, не кажучи про дітей, бачили сніг уперше в житті.

Раніше у Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг. Дороги стали непрохідними, заняття в школах скасували, а більшість магазинів не відкрилися.

До слова, у Марокко вперше за пів століття випав сніг. Як повідомляє центр Національної метеорології Марокко, причина незвичайної погоди – маси холодного повітря, які прийшли в країну з боку Північної Європи. «Ми під впливом дуже низького тиску з дуже холодними температурами, які можуть сягати 0 або навіть -1 градуси», – повідомили метеорологи.