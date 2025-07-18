Австралія вперше запустила іпотеку під заставу біткоїна

В Австралії використовуватимуть біткоїни як заставу для початкового внеску на житло

На тлі стрімкого зростання цін на житло австралійський стартап Block Earner lock Earner запустив перший в Австралії іпотечний кредит, де можна використовувати біткоїни як заставу для початкового внеску на житло. Про це повідомляє «Главком» зі посиланням на FutureFive Australia.

Тепер позичальники, що відповідають критеріям, можуть розміщувати біткоіни на депозиті інституційного рівня, а Block Earner буде видавати грошову позику під заставу біткоїнів для фінансування до 50% вартості нерухомості.

«Це поворотний момент як для фінансування нерухомості, так і для цифрових активів. Власникам криптовалют не потрібно вибирати між біткойнами та покупкою будинку. Ми пропонуємо їм розумніший варіант», – заявив генеральний директор і співзасновник Block Earner Чарлі Карабога.

За даними FutureFive Australia, середня вартість житла в Австралії у 2025 році становить 1,25 млн австралійських доларів (приблизно $815 тис.).

За даними Block Earner, у 2024 році понад половину передбачуваних особистих криптовалютних активів австралійців припало на біткоїни. Прогнозується, що загальний обсяг австралійського ринку криптовалют до 2025 року складе 91,43 млрд австралійських доларів (приблизно $59,6 млрд доларів США).

Раніше стало відомо, що криптовалюта Bitcoin менше ніж за добу подорожчала на 2,85% і встановила новий історичний рекорд вартості. За даними сайту Binance, вартість Bitcoin станом на 14 липня становить $121 280.