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У Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг (фото)
Синоптики прогнозують, що снігопад у Новому Орлеані триватиме щонайменше добу
фото: The New York Times

Метеоролог зазначив, що подібної снігової бурі в штаті Луїзіана не було з 1960-х років

Снігова буря, що розпочалася 21 січня, фактично зупинила життя в Новому Орлеані, штат Луїзіана. Дороги стали непрохідними, заняття в школах скасували, а більшість магазинів не відкрилися. Вперше за 15 років у цьому регіоні випав сніг. Про це повідомляє The New York Times.

У зв’язку з негодою міська влада закликає мешканців залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити на вулицю. Основні автомагістралі та мости були перекриті, оскільки очікується, що кількість снігу досягне рекордного показника понад 10 см.

У Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг (фото) фото 1
фото: The New York Times

Буря, за прогнозами, охопить увесь штат – від кордону з Техасом до межі з Міссісіпі. Метеоролог Джей Граймс зазначив, що подібної снігової бурі в Луїзіані не було з 1960-х років. Він попередив мешканців, що, можливо, їм доведеться залишатися вдома до четверга, щоб перечекати негоду.

У Новому Орлеані вперше за 15 років випав сніг (фото) фото 2
фото: The New York Times

До слова, у Марокко вперше за пів століття випав сніг. Як повідомляє центр Національної метеорології Марокко, причина незвичайної погоди – маси холодного повітря, які прийшли в країну з боку Північної Європи. «Ми під впливом дуже низького тиску з дуже холодними температурами, які можуть сягати 0 або навіть -1 градуси», – повідомили метеорологи.

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Теги: США снігопад погода синоптик

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