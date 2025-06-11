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Змило мікроавтобус зі школярами: Південна Африка потерпає від повеней та снігу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Змило мікроавтобус зі школярами: Південна Африка потерпає від повеней та снігу
Через погану погоду довелося закрити деякі основні дороги у двох провінціях, щоб уникнути подальших жертв
фото: KwaZulu-Natal government

У ПАР регулярно випадає сніг у зимові місяці, з червня до серпня, при цьому температура опускається нижче 0°C

Сильні снігопади та шторми у Південно-Африканській республіці призвели до численних жертв та відключень електроенергії. Так, мікроавтобус зі школярами змило сильною повінню. Як передає «Главком», про це повідомляють BBC, Reuters, AP.

Представник уряду Східнокапської провінції Гуселва Ранджі сказала, що невідомо скільки дітей було в автобусі, але троє з них були знайдені живими. Рятувальні роботи було припинено з настанням ночі та відновляться у сьогодні, у середу, додала вона. 

Змило мікроавтобус зі школярами: Південна Африка потерпає від повеней та снігу фото 1
фото: Greater Kokstad Municipality via AP

Південна Африка постраждала від сильного снігопаду, дощів та штормового вітру, які забрали життя ще п'ятьох людей у ​​дорожньо-транспортній пригоді та залишили без електрики майже 500 тис. будинків. Через погану погоду довелося закрити деякі основні дороги у двох провінціях, щоб уникнути подальших жертв.

П'ятеро людей загинули, коли мікроавтобус-таксі перекинувся неподалік прибережного міста Іст-Лондон, а водій заявив, що не впорався з керуванням, намагаючись уникнути падіння дерева, повідомив ВВС представник транспортного департаменту Східно-Капської провінції Унаті Бінкосе. Внаслідок аварії постраждали двоє людей, додав він.

Змило мікроавтобус зі школярами: Південна Африка потерпає від повеней та снігу фото 2
фото: Greater Kokstad Municipality via AP

Міністр транспорту провінції заявив, що сильний снігопад спричинив застрягання вантажівок на дорогах, що призвело до величезних заторів. Метеоролог Лехлохоноло Тобела також попередив про сильні вітри і великі хвилі на морі, що ускладнить навігацію суден.

Як відомо, у ПАР регулярно випадає сніг у зимові місяці, з червня до серпня, при цьому температура опускається нижче 0°C. Також регулярно трапляються повені, і вчені кажуть, що зміна клімату призводить до більших опадів у регіоні.

Нагадаємо, у травні на Єгипет обрушилася найпотужніша пилова буря «Хамасін», через що небо забарвилося в яскраво-жовтогарячий колір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ahram Online.

«На північному заході Єгипту пройшла серйозна піщана буря. Місто Ес-Саллум фактично поринув у пітьму. Небо забарвилося в помаранчевий колір через велику кількість піску. Місцева влада попросила людей не виходити на вулицю без потреби. Адже небезпека залишається», – йдеться у матеріалі.

До слова, економічні наслідки зміни клімату можуть бути набагато вищими, ніж передбачалося раніше. Це показало нове дослідження, проведене групою австралійських дослідників. Зокрема йдеться про те, що збільшення глобальної температури на 3 градуси за Цельсієм до кінця століття може призвести до 40% зниження світового ВВП на душу населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IOPscience.

Теги: Південно-Африканська республіка снігопад

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