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Австралія передала Україні танки Abrams

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Австралія передала Україні танки Abrams
Танки M1A1 Abrams стануть вагомим внеском у боротьбу України проти вторгнення Росії
фото: Мілітарний

Більшість із 49 танків M1A1 Abrams уже передано Україні, решту мають доправити найближчими місяцями

У суботу, 19 липня, уряд Австралії підтвердив передачу Україні танків Abrams у межах оборонного пакету вартістю A$245 млн. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заяву міністра оборони країни Річарда Марлза, передає «Главком».

За словами Марлза, більшість із 49 танків M1A1 Abrams уже передано українській стороні, решту мають доправити найближчими місяцями.

«Танки M1A1 Abrams стануть вагомим внеском у боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії», – наголосив міністр.

Уряд Австралії нагадав, що загальний обсяг військової допомоги Україні з початку повномасштабної війни вже сягнув A$1,5 млрд.

Крім того, країна запровадила низку обмежень щодо Росії: експортні заборони на глинозем, алюмінієві руди, включно з бокситами, а також санкції проти близько 1000 фізичних і юридичних осіб із РФ.

Раніше ми писали, що Австралія відправить до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail і сотню військовослужбовців для охорони маршрутів доставки гуманітарної та військової допомоги Україні. Рішення було ухвалене на запит НАТО і уряду Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News.com.au.

«На прохання НАТО та уряду Польщі у серпні в Європу буде передислоковано літак королівських військово-повітряних сил Австралії (Royal Australian Air Force, RAAF – це повітряні сили Австралії – «Главком») E-7A Wedgetail, завданням якого буде захист шляхів доставки в Україну міжнародної гуманітарної та військової допомоги для її боротьби та спротиву Росії», – заявив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз після саміту НАТО.

До слова, Австралія розширила свій санкційний список, додавши до нього 37 громадян Росії та 7 організацій. Під обмеження потрапили, зокрема, російські журналісти, топменеджери великих підприємств і прокремлівський співак Shaman.

Також уряд Австралії вперше запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з «тіньовим флотом» Росії. «Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій і продовження своєї незаконної та аморальної війни проти України. Діючи за допомогою обманних методів, включаючи зміну прапорів, відключення систем відстеження та неадекватне страхування, «тіньовий флот» уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що потрапили під санкції», – йдеться у заяві.

Теги: Австралія військова техніка танки

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