Частина Єгипту може піти під воду, – вчені



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Олександрія з трьох сторін оточена Середземним морем

Рівень моря поступово підвищується. Вчені побоюються, що в майбутньому хвилі затоплять житлові райони і стародавні археологічні пам’ятки

Прибережне місто Олександрія в Єгипті, засноване в IV столітті до нашої ери і пережило численні вторгнення, пожежі і землетруси, може бути знищене глобальним потеплінням, попередили експерти.

У 2015 році на Олександрію обрушився сильний шторм. Загинули шестеро людей, обвалилося близько двох десятків будівель. Цей катаклізм показав, що місцева інфраструктура абсолютно не готова до удару стихії, повідомляє The Associated Press.

Тим часом, згідно з численними прогнозами, в подальшому природні лиха будуть ставати частішими і інтенсивнішими.

Олександрія з трьох сторін оточена Середземним морем, і це робить її особливо вразливою в разі підвищення Світового океану.

Пляжі цього міста тягнуться більш ніж на 60 кілометрів, і на багатьох з них вже видно ознаки ерозії.

Фахівці підрахували, що до 1993 року рівень моря піднімався приблизно на 1,8 міліметра в рік.

У наступні два десятиліття щорічні темпи приросту зросли до 2,1 мм, а з 2012 року склали вже 3,2 мм. Ці цифри виглядають не надто переконливо, але насправді такий підйом створює реальну загрозу для фундаментів берегових будівель.

Грунт, на якому стоїть Олександрія, разом дельтою Нілу, яка її оточує, тоне приблизно з тією ж швидкістю, і це ще сильніше погіршує ситуацію.

Вчені прогнозують, що до 2050 року може затопити до 737 квадратних кілометрів дельти Нілу, а до 2100 року – 2660 кв.км. На цих землях проживає 5,7 мільйона чоловік.

Жителі низинних районів вже починають переїжджати в інші місця, так як ці ділянки стали небезпечними.

Від повеней можуть постраждати і історичні локації: фортеця Кайт-Бей, Фароський маяк (реконструкція знищеного в XIV столітті Олександрійського маяка), катакомби Ком Ель Шекафа (їх уже затоплювало в 2015 році) і одна з найстаріших у світі вулиць – вулиця пророка Даниїла.

Місцева влада виділила кошти на будівництво захисних споруд в прибережних зонах, але не всі експерти впевнені в їх ефективності.

Відзначимо, що Олександрія – чи не єдине місто, кому може загрожувати доля Атлантиди. Інші дослідження показали, що під воду можуть піти Бангкок, Джакарта і Венеція.