Через повені в Ірані загинули понад 70 людей



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Найбільше людей загинули в провінції Фарс

Внаслідок повеней, які утворилися в більшості провінцій Ірану, загинули понад 70 осіб. Про це повідомляє видання «Анадолу».

За словами глави Інституту судової експертизи Ірану Ахмеда Шуджаі, сильні проливні дощі спровокували повені в 25-ти іранських провінціях з 31. В результаті чого загинули щонайменше 76 осіб. Найбільше людей загинули в провінції Фарс.

«Жертвами стихії стали 23 людини в провінції Фарс, 14 - в провінції Лорістан, 8 загиблих в провінції Гулістан, по 5 - в провінціях Мазендеран, Хамадан і Хузестан. Ще по три людини стали жертвами повеней в провінціях Північний Хорасан, Кохгилуйе і Бойерохмед, дві людини в провінції Ілам, ще по одній - в провінціях Хорасан Резеві, Сімнан, Керманшах, Кум, Ісфахан, Казвін і Зенджан», - зазначив Шуджаі.

Нагадаємо, що 13 квітня принаймні двоє дітей загинули від руйнівного торнадо в американському штаті Техас, ще кілька людей отримали поранення.