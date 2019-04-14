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    У світі

    Через повені в Ірані загинули понад 70 людей

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    Через повені в Ірані загинули понад 70 людей

    Найбільше людей загинули в провінції Фарс

    Внаслідок повеней, які утворилися в більшості провінцій Ірану, загинули понад 70 осіб. Про це повідомляє видання «Анадолу».

    За словами глави Інституту судової експертизи Ірану Ахмеда Шуджаі, сильні проливні дощі спровокували повені в 25-ти іранських провінціях з 31. В результаті чого загинули щонайменше 76 осіб. Найбільше людей загинули в провінції Фарс.

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    «Жертвами стихії стали 23 людини в провінції Фарс, 14 - в провінції Лорістан, 8 загиблих в провінції Гулістан, по 5 - в провінціях Мазендеран, Хамадан і Хузестан. Ще по три людини стали жертвами повеней в провінціях Північний Хорасан, Кохгилуйе і Бойерохмед, дві людини в провінції Ілам, ще по одній - в провінціях Хорасан Резеві, Сімнан, Керманшах, Кум, Ісфахан, Казвін і Зенджан», - зазначив Шуджаі.

    Нагадаємо, що 13 квітня принаймні двоє дітей загинули від руйнівного торнадо в американському штаті Техас, ще кілька людей отримали поранення.

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