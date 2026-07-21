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Через загрозу від РФ: у Литві пройшли навчання бойових вертолітників

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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Через загрозу від РФ: у Литві пройшли навчання бойових вертолітників
пресслужба ВПС Литви
Гелікоптер «Чорний яструб»

Навчання пов'язані не тільки з загрозою від Москви, а й над вдосконаленням екіпажів та польотів

У Литві провели навчання екіпажів гелікоптерів «Чорний Яструб» з використанням бойових стрільб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Завданням навчань було відпрацювання різних сценаріїв бойових стрільб та вдосконалювання веденню вогню під час польоту. Особлива увага приділялася питанням безпеки, зв'язку між пілотами та бортстрільцями, а також координації дій екіпажів вертолітників.

«Ці навчання стали важливим етапом підготовки екіпажів, оскільки дозволили пілотам та членам льотних екіпажів відпрацювати завдання з вогневої підтримки з вертольотів у реальних умовах. поразка наземних цілей», – цитує видання пресслужбу Військово-повітряних сил Литви.

Також зазначаєаться, що 7,62-мм кулемети M240, що застосовувалися в ході навчань, спеціально адаптовані для подібних гелікоптерів, і  призначені для ефективного ведення вогню за підтримки з повітря з борту вертольота, що рухається.

ВПС Литви кажуть, що інтеграція машин у армійську авіацію Литви знаменує собою ще один важливий крок у підвищення мобільності, боєздатності і здатності ВПС виконувати бойові завдання відповідно до стандартів НАТО.

 

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Теги: навчання Литва гелікоптер росія

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