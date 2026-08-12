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Північна Корея провела нове ракетне випробування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Північна Корея провела нове ракетне випробування
КНДР запустила балістичну ракету напередодні навчань США
фото: KCNA

Ракета подолала близько 700 км, а експерти припустили випробування модифікації, здатної нести тактичний ядерний боєзаряд

Північна Корея 12 серпня здійснила запуск балістичної ракети з району міста Вонсан. Вона пролетіла близько 700 км та впала у води на схід від Корейського півострова. Випробування відбулося за п'ять днів до початку спільних військових навчань США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Army Recognition.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував пуск близько 6:00 за місцевим часом. За даними японської сторони, максимальна висота польоту ракети становила близько 90 км, а дальність – приблизно 690 км. Південнокорейські військові оцінили подолану відстань у понад 700 км.

Японія повідомила, що ракета впала за межами виключної економічної зони країни. Інформації про постраждалих або руйнування не надходило.

Нинішній пуск став уже одинадцятим випробуванням балістичної ракети КНДР від початку 2026 року. Крім того, він відбувся лише через шість днів після попереднього запуску з того самого району Вонсан.

Пхеньян попереднє випробування офіційно не коментував. У Сеулі припустили, що воно могло пройти не повністю успішно, тому новий запуск міг стати продовженням випробувальної програми.

Дальність близько 700 км характерна для балістичних ракет малої дальності. До цього класу належить, зокрема, північнокорейська Hwasong-11A, відома на Заході як KN-23. Через схожу конфігурацію її часто порівнюють із російським «Іскандером-М».

KN-23 є твердопаливною ракетою, яку запускають із мобільної пускової установки. Залежно від модифікації її орієнтовна дальність становить від 700 до 800 км.

Професор Університету північнокорейських досліджень у Сеулі Ян Му Джин припустив, що запуск 12 серпня міг бути пов'язаний із випробуванням модифікації Hwasong-11, здатної нести тактичний ядерний боєзаряд. Водночас офіційного підтвердження того, що Північна Корея запустила саме KN-23, немає.

Особливу увагу до випробування привернув час його проведення. Вже 17 серпня США та Південна Корея розпочнуть 11-денні спільні навчання Ulchi Freedom Shield, які триватимуть до 27 серпня.

Пхеньян традиційно називає подібні маневри репетицією війни та неодноразово відповідав на них ракетними випробуваннями. США та Південна Корея натомість наголошують, що навчання мають оборонний характер.

Нагадаємо, ракети KN-23 виробництва Північної Кореї дедалі активніше застосовує проти України Росія. У ніч проти 11 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю, застосувавши, зокрема, північнокорейську балістику.

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Теги: Південна Корея ядерна зброя Північна Корея балістичні ракети

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