Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Втрати Росії наблизилися до 1,5 млн. Кремль знайшов новий резерв

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Втрати Росії наблизилися до 1,5 млн. Кремль знайшов новий резерв
Росія зазнала колосальних втрат
фото: armyinform.com.ua

Після втрат елітних підрозділів, ув'язнених і добровольців Москва дедалі активніше залучає до війни іноземних військових

Втрати Росії у війні проти України наблизилися до 1,5 млн осіб. За роки повномасштабного вторгнення Кремль неодноразово змінював джерела поповнення армії, а тепер одним із таких резервів стали іноземні військові, зокрема з Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Скільки військових втратила Росія

Експерти зазначили, що встановити точні втрати сторін під час війни складно. Сторони можуть завищувати втрати противника та приховувати власні, щоб підтримувати моральний дух, зберігати міжнародну підтримку та посилювати свої позиції на переговорах.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 12 серпня, загальні втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 461 660 осіб. Ця статистика охоплює як загиблих, так і поранених військових, частина з яких могла згодом повернутися на фронт.

Водночас оцінки кількості загиблих російських військових відрізняються. Британська розвідка GCHQ у травні оцінювала їхню кількість приблизно у 500 тис. осіб.

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), від початку повномасштабної війни Росія могла втратити близько 450 тис. військових загиблими. Загальні російські втрати, за цією оцінкою, становили близько 1,4 млн осіб. Для порівняння, CSIS оцінив імовірні втрати України у 625 тис. військовослужбовців, із яких до 150 тис. – загиблі.

Як Росія поповнює втрати в армії

Newsweek також звернув увагу на те, як протягом війни змінювався склад російських сил. На початку повномасштабного вторгнення значну частину втрат РФ становили військовослужбовці елітних підрозділів.

Згодом Москва почала поповнювати сили ув'язненими та найманцями ПВК «Вагнера». Пізніше Росія дедалі більше покладалася на добровольців. До осені 2024 року саме серед них фіксувалася найбільша кількість загиблих.

Наступним джерелом поповнення російської армії стали іноземні військові. Зокрема, Москва залучила до бойових дій проти України військовослужбовців Північної Кореї.

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія може отримати до 50 тис. північнокорейських військових. Така кількість суттєво перевищує контингент, який КНДР відправила на допомогу Москві у 2024 році. Тоді на боці Росії воювали близько 14 тис. північнокорейських військовослужбовців.

Водночас залучення іноземних військових не стало єдиним варіантом поповнення російської армії. Москва також готується до проведення нової мобілізації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін планує оголосити мобілізацію після проведення парламентських виборів восени та «швидко» набрати нових солдатів до війська.

Читайте також:

Теги: росія путін війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сутичка 1/8 фіналу чемпіонату Росії з вільної боротьби завершилася скандалом
Російський борець вкусив за ногу суперника під час поєдинку чемпіонату РФ (відео)
30 липня, 20:39
Зеленський та Драпатий, Скибюк, Хмара, Паліса провели зустріч
Генштаб готує ряд системних змін: деталі від президента
30 липня, 14:58
Віталію Шваюку назавжди 32 роки
Поліг під час виконання завдання на Миколаївщині. Згадаймо Віталія Шваюка
30 липня, 09:00
Дрон
«Бандероль» влучила у житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені
26 липня, 09:46
Латвія закриває двері для російських книг та іграшок
Латвія готує новий удар по російському імпорту
23 липня, 21:48
Повітряні та наземні роботизовані комплекси допомагають надзвичайникам оперативно оцінювати обстановку
Кількість постраждалих від атаки по Києву зросла, ліквідація наслідків триває
19 липня, 16:48
Посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Був сапером і загинув у 21 рік. Згадаймо Олександра Шушкова
16 липня, 09:00
Якщо ситуація триватиме, економічні втрати Росії можуть сягнути мільярдів доларів
Азовське море стало для Росії другою Ормузькою протокою, – CNN
16 липня, 05:45
Російська влада заявила про збиття нібито 81 БпЛА
У Підмосков'ї після роботи ППО виникли пожежі (відео)
13 липня, 07:29

Соціум

Після нічної атаки в Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації
Після нічної атаки в Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації
ЗСУ вдарили по системі управління «Геранями» у Криму
ЗСУ вдарили по системі управління «Геранями» у Криму
Латвія «забула» закупити боєприпаси для відбиття російських атак
Латвія «забула» закупити боєприпаси для відбиття російських атак
Human Rights Watch закликала Вашингтон заблокувати передачу зброї від Туреччини Україні
Human Rights Watch закликала Вашингтон заблокувати передачу зброї від Туреччини Україні
Північна Корея провела нове ракетне випробування
Північна Корея провела нове ракетне випробування
Китайські хакери атакували Тайвань за допомогою штучного інтелекту
Китайські хакери атакували Тайвань за допомогою штучного інтелекту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Сьогодні, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua