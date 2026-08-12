Втрати Росії наблизилися до 1,5 млн. Кремль знайшов новий резерв

Після втрат елітних підрозділів, ув'язнених і добровольців Москва дедалі активніше залучає до війни іноземних військових

Втрати Росії у війні проти України наблизилися до 1,5 млн осіб. За роки повномасштабного вторгнення Кремль неодноразово змінював джерела поповнення армії, а тепер одним із таких резервів стали іноземні військові, зокрема з Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Скільки військових втратила Росія

Експерти зазначили, що встановити точні втрати сторін під час війни складно. Сторони можуть завищувати втрати противника та приховувати власні, щоб підтримувати моральний дух, зберігати міжнародну підтримку та посилювати свої позиції на переговорах.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 12 серпня, загальні втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 461 660 осіб. Ця статистика охоплює як загиблих, так і поранених військових, частина з яких могла згодом повернутися на фронт.

Водночас оцінки кількості загиблих російських військових відрізняються. Британська розвідка GCHQ у травні оцінювала їхню кількість приблизно у 500 тис. осіб.

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), від початку повномасштабної війни Росія могла втратити близько 450 тис. військових загиблими. Загальні російські втрати, за цією оцінкою, становили близько 1,4 млн осіб. Для порівняння, CSIS оцінив імовірні втрати України у 625 тис. військовослужбовців, із яких до 150 тис. – загиблі.

Як Росія поповнює втрати в армії

Newsweek також звернув увагу на те, як протягом війни змінювався склад російських сил. На початку повномасштабного вторгнення значну частину втрат РФ становили військовослужбовці елітних підрозділів.

Згодом Москва почала поповнювати сили ув'язненими та найманцями ПВК «Вагнера». Пізніше Росія дедалі більше покладалася на добровольців. До осені 2024 року саме серед них фіксувалася найбільша кількість загиблих.

Наступним джерелом поповнення російської армії стали іноземні військові. Зокрема, Москва залучила до бойових дій проти України військовослужбовців Північної Кореї.

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія може отримати до 50 тис. північнокорейських військових. Така кількість суттєво перевищує контингент, який КНДР відправила на допомогу Москві у 2024 році. Тоді на боці Росії воювали близько 14 тис. північнокорейських військовослужбовців.

Водночас залучення іноземних військових не стало єдиним варіантом поповнення російської армії. Москва також готується до проведення нової мобілізації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін планує оголосити мобілізацію після проведення парламентських виборів восени та «швидко» набрати нових солдатів до війська.