Human Rights Watch закликала Вашингтон заблокувати передачу зброї від Туреччини Україні

Правозахисники заявили про ризики через десятки тисяч касетних боєприпасів, які десятиліттями зберігалися на турецьких складах

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала американську владу не дозволяти Туреччині передати Україні велику партію касетних боєприпасів. Правозахисники попередили про потенційну небезпеку такого озброєння для цивільного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Human Rights Watch.

Нещодавно стало відомо, що Анкара планує передати Збройним силам України десятки тисяч касетних ракет, ракетних боєприпасів та артилерійських снарядів. Це озброєння десятиліттями зберігалося на складах Туреччини.

У Human Rights Watch звернули увагу, що боєприпаси сукупно містять понад 10 млн вибухових суббоєприпасів. Частину цього озброєння Туреччина виробляла за американськими ліцензіями, започаткованими ще наприкінці 1980-х років.

«Спочатку їх частково виробляла Туреччина за ліцензіями США, дія яких була започаткована у 1987 році. Артилерійські снаряди, які становлять основну частину запропонованої угоди, США зняли з озброєння у 1994 році, коли гаубиці, що використовували ці боєприпаси, були виведені з експлуатації», – йдеться в заяві.

Правозахисники вважають, що потрапляння застарілих касетних боєприпасів у зону бойових дій створить додаткову гуманітарну загрозу. Окрему увагу вони звернули на вік озброєння, якому вже понад 30 років.

«Вплив цих неточних і ненадійних боєприпасів, яким понад 30 років, на цивільне населення став однією з причин, чому 112 країн заборонили таку зброю, приєднавшись до міжнародної Конвенції про касетні боєприпаси», – заявила Ніколь Віддерсгайм, заступниця директора Human Rights Watch у Вашингтоні.

Водночас американська влада готова підтримати рішення Анкари щодо передачі озброєння Україні. Про це раніше повідомив високопоставлений представник Державного департаменту США.

За його словами, Туреччина прагне скоротити запаси старішого озброєння, щоб зосередити фінансові ресурси на модернізації та підтримці наявних систем. Україна, своєю чергою, зацікавлена в отриманні цих боєприпасів для посилення своїх можливостей на полі бою.

«Україна прагне придбати ці системи, щоб посилити свої наступальні та оборонні можливості вогневої підтримки, чинячи опір російському вторгненню. Україна вже має боєприпаси такого самого або практично аналогічного типу», – заявили в Держдепартаменті.

Таким чином, Human Rights Watch виступила проти потенційної передачі Україні турецьких запасів касетних боєприпасів, тоді як у Державному департаменті США висловили готовність підтримати відповідне рішення Анкари.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 31 липня попросив припинити удари по нафтових танкерах біля російського порту Новоросійськ.