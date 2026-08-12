Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Human Rights Watch закликала Вашингтон заблокувати передачу зброї від Туреччини Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Human Rights Watch закликала Вашингтон заблокувати передачу зброї від Туреччини Україні
Передачу Україні мільйонів суббоєприпасів закликали заблокувати
фото: armyinform.com.ua

Правозахисники заявили про ризики через десятки тисяч касетних боєприпасів, які десятиліттями зберігалися на турецьких складах

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала американську владу не дозволяти Туреччині передати Україні велику партію касетних боєприпасів. Правозахисники попередили про потенційну небезпеку такого озброєння для цивільного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Human Rights Watch.

Нещодавно стало відомо, що Анкара планує передати Збройним силам України десятки тисяч касетних ракет, ракетних боєприпасів та артилерійських снарядів. Це озброєння десятиліттями зберігалося на складах Туреччини.

У Human Rights Watch звернули увагу, що боєприпаси сукупно містять понад 10 млн вибухових суббоєприпасів. Частину цього озброєння Туреччина виробляла за американськими ліцензіями, започаткованими ще наприкінці 1980-х років.

«Спочатку їх частково виробляла Туреччина за ліцензіями США, дія яких була започаткована у 1987 році. Артилерійські снаряди, які становлять основну частину запропонованої угоди, США зняли з озброєння у 1994 році, коли гаубиці, що використовували ці боєприпаси, були виведені з експлуатації», – йдеться в заяві.

Правозахисники вважають, що потрапляння застарілих касетних боєприпасів у зону бойових дій створить додаткову гуманітарну загрозу. Окрему увагу вони звернули на вік озброєння, якому вже понад 30 років.

«Вплив цих неточних і ненадійних боєприпасів, яким понад 30 років, на цивільне населення став однією з причин, чому 112 країн заборонили таку зброю, приєднавшись до міжнародної Конвенції про касетні боєприпаси», – заявила Ніколь Віддерсгайм, заступниця директора Human Rights Watch у Вашингтоні.

Водночас американська влада готова підтримати рішення Анкари щодо передачі озброєння Україні. Про це раніше повідомив високопоставлений представник Державного департаменту США.

За його словами, Туреччина прагне скоротити запаси старішого озброєння, щоб зосередити фінансові ресурси на модернізації та підтримці наявних систем. Україна, своєю чергою, зацікавлена в отриманні цих боєприпасів для посилення своїх можливостей на полі бою.

«Україна прагне придбати ці системи, щоб посилити свої наступальні та оборонні можливості вогневої підтримки, чинячи опір російському вторгненню. Україна вже має боєприпаси такого самого або практично аналогічного типу», – заявили в Держдепартаменті.

Таким чином, Human Rights Watch виступила проти потенційної передачі Україні турецьких запасів касетних боєприпасів, тоді як у Державному департаменті США висловили готовність підтримати відповідне рішення Анкари.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 31 липня попросив припинити удари по нафтових танкерах біля російського порту Новоросійськ.

Читайте також:

Теги: Туреччина Україна боєприпаси США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін запланував розбавити китайців та поторгуватися зі Штатами водночас?
Арктика і Далекий Схід стають новою валютою Кремля. Що задумав Путін?
21 липня, 15:31
Реальні проблеми на нинішньому етапі не змусять Путіна включити задню передачу
Коли Росія піде на переговори: прогноз до весни
18 липня, 18:25
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Українські безпілотники FP-1 перед нічним вильотом углиб території Росії
Bild розкрив таємницю нічних ударів України по Росії
16 липня, 02:12
Дипломатичне протистояння почалося після удару українських дронів по суднах у Каспійському морі
Іран відповів Україні після дзвінка Сибіги: погрози змінилися вимогою відшкодування
28 липня, 23:32
Раніше Трамп називав будівництво бальної зали необхідністю для забезпечення національної безпеки
Апеляційний суд США зупинив будівництво бальної зали Трампа у Білому домі
7 серпня, 21:28
Невідомі відкрили вогонь по трьох чоловіках безпосередньо на території цвинтаря
У Туреччині нападники розстріляли члена правлячої партії та його сина
27 липня, 03:30
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 серпня 2026 року
Курс валют 3 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
3 серпня, 08:58
Союзники запланували надати Україні щонайменше €140 млрд
НАТО визначило обсяг військової допомоги Україні на два роки
7 серпня, 06:25

Соціум

Після нічної атаки в Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації
Після нічної атаки в Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації
ЗСУ вдарили по системі управління «Геранями» у Криму
ЗСУ вдарили по системі управління «Геранями» у Криму
Латвія «забула» закупити боєприпаси для відбиття російських атак
Латвія «забула» закупити боєприпаси для відбиття російських атак
Human Rights Watch закликала Вашингтон заблокувати передачу зброї від Туреччини Україні
Human Rights Watch закликала Вашингтон заблокувати передачу зброї від Туреччини Україні
Північна Корея провела нове ракетне випробування
Північна Корея провела нове ракетне випробування
Китайські хакери атакували Тайвань за допомогою штучного інтелекту
Китайські хакери атакували Тайвань за допомогою штучного інтелекту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Сьогодні, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua