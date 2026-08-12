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Розвідка виявила несподівану «начинку» нової російської ракети

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Розвідка виявила несподівану «начинку» нової російської ракети
Росія оснастила нову ракету мікрокомп'ютером Nvidia
фото: ГУР

Знахідка у С-71 «Монохром» вказала на можливе використання штучного інтелекту та вкотре засвідчила залежність РФ від іноземних технологій

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили комп'ютерний модуль Nvidia Jetson Orin у новій російській крилатій авіаційній ракеті С-71 «Монохром». Наявність такого компонента може свідчити про використання в російській зброї технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Нові результати дослідження російського озброєння воєнна розвідка оприлюднила у розділі «Компоненти у зброї» на порталі War&Sanctions. Загалом там з'явилася інформація про 35 електронних компонентів, які вдалося виявити у зразках озброєння, використаних російськими військами.

Однією з головних знахідок став мікрокомп'ютер Nvidia Jetson Orin у новій російській ракеті С-71 «Монохром». У ГУР наголосили, що присутність такого обладнання може вказувати на застосування технологій штучного інтелекту.

Крім того, українські фахівці дослідили компоненти пасивної радіолокаційної головки, яку Росія почала встановлювати на безпілотники «Герань-2». Таке обладнання використовується для пошуку та ураження зенітних ракетних комплексів і радіолокаційних станцій Сил оборони України.

Серед інших виявлених деталей розвідка назвала китайську камеру Honpho TS130C-01, знайдену в реактивному безпілотнику «Герань-4». Також фахівці встановили компоненти активної головки самонаведення російської аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал».

ГУР разом з українськими науково-дослідними установами продовжує досліджувати російське озброєння та встановлювати походження електронних компонентів, які використовує РФ. Отримані дані дозволяють Україні та її партнерам визначати іноземні технології, що мають важливе значення для виробництва російської зброї, та посилювати заходи для припинення їхнього постачання до Росії.

У розвідці наголосили, що навіть після років повномасштабної війни та міжнародних санкцій російський військово-промисловий комплекс залишається залежним від іноземних високотехнологічних деталей.

«Дворічний досвід роботи порталу War&Sanctions показує: Росія досі не здатна повноцінно замінити іноземні високотехнологічні компоненти власними аналогами. Виявлення Nvidia Jetson у новій російській ракеті вкотре демонструє необхідність посилення санкційного тиску та координації зусиль цивілізованого світу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ГУР виявило нові «сірі» схеми, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій на тлі дефіциту пального, спричиненого ударами України по російських нафтопереробних заводах.

За даними розвідки, в одній із таких схем використовується індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, 49,13% акцій якої належать російській державній компанії «Роснєфть». Через це підприємство здійснюється переробка сирих нафтопродуктів із подальшим експортом за допомогою суден так званого тіньового флоту.

Теги: штучний інтелект росія ГУР розвідка

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