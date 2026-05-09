У Вільнюсі на 9 травня затримали фаната «Дня победы»

У литовській столиці поліція посилила заходи безпеки біля місць радянських поховань. Попри офіційну заборону на публічну демонстрацію символіки російської агресії, 9 травня біля Антакальнського кладовища затримали чоловіка, який прикріпив до одягу георгіївську стрічку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LTR.

Під час патрулювання поблизу Антакальнського кладовища поліцейські помітили чоловіка, який відкрито демонстрував заборонену символіку. Затриманий, який назвався Павлом, заявив, що свідомо порушує закон, аби «висловити свою позицію». Поліція Вільнюського округу оперативно склала адміністративний протокол. У Литві за подібні дії передбачено чималий штраф, адже георгіївська стрічка офіційно визнана символом, що сприяє військовій агресії та злочинам проти людяності.

Незважаючи на дощову погоду, до кладовища приходили поодинокі відвідувачі з квітами. За повідомленнями

, біля входу було розгорнуто намет, з якого лунали радянські марші, а поруч встановлено свічки з портретами. Для запобігання масовим заворушенням та провокаціям на місці продовжують чергувати посилені наряди правоохоронців.

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки. «Главком» проаналізував тривалість московських парадів за останні роки та звернув увагу на поступове скорочення формату заходу після початку повномасштабної війни проти України.