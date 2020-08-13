Угорщина підписала з США найбільшу в історії угоду щодо купівлі озброєння



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Посольство США назвало цю угоду «найбільшою в історії оборонною закупівлею Угорщини у Сполучених Штатів»

Угода включає в себе ракети класу «повітря-повітря» і «земля-повітря»

Угорщина підписала декларацію про наміри закупити у США ракети приблизно на $1 мільярд. Про це повідомляє AP.

За даними міністерства оборони Угорщини, вона включає в себе ракети класу «повітря-повітря» і «земля-повітря».

Зазначається, що угоду підписали міністр оборони Угорщини Тібор Бенко і посол США в Угорщині Девід Корнстайн.

Посольство США назвало цю угоду «найбільшою в історії оборонною закупівлею Угорщини у Сполучених Штатів».

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив минулого року, що «будівництво сучасної угорської армії відбувається зараз».

Уряд Орбана збільшив щорічні витрати на оборону приблизно з 2015 року після глибоких скорочень у роки, що послідували за фінансовою кризою 2008 року. У 2014 році члени НАТО домовилися поступово збільшити витрати на національну оборону до 2% ВВП до 2024 року.

Згідно з бюджетним планом Угорщини на 2021 рік, витрати на оборону, за прогнозами, досягнуть 778 мільярдів форинтів (2,25 мільярда доларів) в наступному році, або близько 1,66% ВВП.

Як повідомлялося, на початку серпня прем'єр Угорщини назвав нелегальних мігрантів «біологічними бомбами».