  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Угорщина підписала з США найбільшу в історії угоду щодо купівлі озброєння

    • Розсилка
    Посольство США назвало цю угоду &laquo;найбільшою в історії оборонною закупівлею Угорщини у Сполучених Штатів&raquo; - Угорщина підписала з США найбільшу в історії угоду щодо купівлі озброєння
    Посольство США назвало цю угоду «найбільшою в історії оборонною закупівлею Угорщини у Сполучених Штатів»

    Угода включає в себе ракети класу «повітря-повітря» і «земля-повітря»

    Угорщина підписала декларацію про наміри закупити у США ракети приблизно на $1 мільярд. Про це повідомляє AP.

    За даними міністерства оборони Угорщини, вона включає в себе ракети класу «повітря-повітря» і «земля-повітря».

    Зазначається, що угоду підписали міністр оборони Угорщини Тібор Бенко і посол США в Угорщині Девід Корнстайн.

    Посольство США назвало цю угоду «найбільшою в історії оборонною закупівлею Угорщини у Сполучених Штатів».

    Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив минулого року, що «будівництво сучасної угорської армії відбувається зараз».

    Уряд Орбана збільшив щорічні витрати на оборону приблизно з 2015 року після глибоких скорочень у роки, що послідували за фінансовою кризою 2008 року. У 2014 році члени НАТО домовилися поступово збільшити витрати на національну оборону до 2% ВВП до 2024 року.

    Згідно з бюджетним планом Угорщини на 2021 рік, витрати на оборону, за прогнозами, досягнуть 778 мільярдів форинтів (2,25 мільярда доларів) в наступному році, або близько 1,66% ВВП.

    Як повідомлялося, на початку серпня прем'єр Угорщини назвав нелегальних мігрантів «біологічними бомбами».

     

    США міністр НАТО зброя будівництво ВВП Угорщина посол посольство Віктор Орбан уряд озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ