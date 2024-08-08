Евакуація з Курської області. Путін даватиме людям по 4 тис. грн

В Курській області тривають роботи з евакуації людей

Жителі Курської області, які покинути свої будинки через бойові дії, отримають виплату в розмірі 10 тис. рублів (4,7 тис. грн за курсом НБУ). Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час зустрічі з очільником регіону Олексієм Смирновим, повідомляють російські ЗМІ.

«Будемо вважати, що рішення про одноразову виплату по 10 тис. рублів громадянам, які цього потребують, ухвалено, і необхідні ресурси буде спрямовано. Крім цього, треба буде оцінити й інші збитки», – каже він.

Путін додав, що представники різних відомств, зокрема МНС, оцінять збитки жителів Курської області, зокрема втрату майна і житла.

Зокрема, виконувач обов'язків губернатора Курської області доповів Путіну про ситуацію в регіоні.

Смирнов зазначив, що в області тривають роботи з евакуації людей. Місцевих жителів вивозять як автобусами, так і залізничним транспортом. За словами губернатора, в області достатньо житла для переселення мешканців із потенційно небезпечних територій.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину поставок «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.