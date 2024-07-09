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Україна і Єврокомісія розпочали двосторонні зустрічі щодо скринінгу законодавства

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна і Єврокомісія розпочали двосторонні зустрічі щодо скринінгу законодавства
Українську делегацію очолила заступниця міністра економіки Надія Бігун (зправа на фото)
фото: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Facebook

Українська делегація презентує стан наближення законодавства України до права ЄС 

У Брюсселі розпочалася перша двостороння зустріч Україна-ЄС щодо оцінки адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу. Як повідомляє Євроінтеграційний портал, це наступний важливий крок на шляху до членства в ЄС.

«Дводенна зустріч Європейської комісії та України в межах здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС присвячена переговорному розділу 5 «Публічні закупівлі». Цей розділ входить до кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС» – саме цей кластер під час перемовин відкривають першим і закриють останнім», - зазначається у повідомленні.

Українська делегація презентує стан наближення законодавства України до права ЄС у сфері публічних закупівель та інституційну спроможність сектору, заходи із протидії корупції, а також план повного наближення законодавства до права ЄС.

Українську делегацію очолила заступниця міністра економіки Надія Бігун, заступником голови делегації визначено генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Ількова.

До складу делегації увійшли заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко, генеральний директор Prozorro Микола Ткаченко, голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

Окрім того, участь взяли представники Міністерства економіки, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Антимонопольного комітету, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони, Державної аудиторської служби, Міністерства фінансів, а також Рахункової палати. Зустріч відбувається у гібридному форматі з присутністю основної частини української делегації у Брюсселі.

Зазначимо, із лютого по травень тривав перший етап скринінгу – пояснювальні сесії з Україною та Молдовою – країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Під час офіційного скринінгу Європейська комісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС аналізують відповідність національного законодавства країни-кандидата відповідному acquis ЄС (праву ЄС). Скринінг відбувається за 33 переговорними розділами, які згруповані за 6 кластерами (тематичними блоками).

За результатами скринінгу Єврокомісія підготує звіт щодо відповідності законодавства України праву ЄС по кожному переговорному кластеру. З цього документу буде остаточно зрозуміло рівень відповідності і подальший обсяг роботи.

Нагадаємо, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів. Про це стало відомо з трансляції на сайті Європейської комісії.

До слова, Парламентська асамблея Ради Європи закликала скасувати закон Грузії «Про прозорість іноземного впливу» та вважає його несумісним з демократичними стандартами. Про це стало відомо з ухваленої резолюції ПАРЄ «Виклики, що стоять перед демократією в Грузії».

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Теги: Єврокомісія Україна Європейський союз

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