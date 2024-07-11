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Українська економіка виграє від повної лібералізації енергоринку, – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Українська економіка виграє від повної лібералізації енергоринку, – експерт
Завдяки промисловості, що розвиватиме власне виробництво електроенергії для своїх потреб, зростатиме частка розподіленої генерації
фото: depositphotos.com

Дефіцити електроенергії можуть серйозно змінити енергетичні ринки у перспективі кількох років

Україні потрібна повна лібералізація енергоринку, щоб він зміг об’єднатися з європейським ринком. Про це у своїй колонці написав аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

«Дефіцити електроенергії можуть серйозно змінити енергетичні ринки у перспективі кількох років. Бізнеси, які є великими споживачами електроенергії, рухатимуться у бік розвитку власної генерації», – розповів він.

Прокіп наголосив, що таким чином вони захищаються від дефіцитів та відключень, шукаючи варіанти, щоб забезпечити конкурентну собівартість електроенергії.

Він додав, що завдяки промисловості, що розвиватиме власне виробництво електроенергії для своїх потреб, зростатиме частка розподіленої генерації. З’являться нові гравці на ринку електроенергії – середнього розміру, а це означатиме меншу концентрацію та вищу конкуренцію.

«Все це вимагатиме цілковитої лібералізації ринків і усунення таких бар’єрів, як борги. Лібералізація, зокрема, означатиме ринкові ціни для комерційних споживачів, тобто жодних прайс-кепів та інших обмежень. Це також і повна гармонізація правил на ринку електроенергії із тими, які діють в країнах ЄС, що зрештою дасть можливість цілковито об’єднати вітчизняний ринок електроенергії із європейським», – підсумував Прокіп.

Раніше в International Finance Corporation (IFC) заявляли, що для розблокування 97 млрд доларів інвестицій в енергетику потрібна лібералізація цін на енергоносії.

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Теги: економіка Україна енергетика електроенергія

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