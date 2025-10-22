Головна Світ Соціум
Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії
Підозрюваного було заарештовано
Чоловік поранив людину, підпалив намет і кинув у вогонь кулі

У Белграді перед будівлею Національних зборів Сербії сьогодні стався інцидент зі стріляниною та підпалом. Поліція заарештувала 70-річного чоловіка, Владана А., якого підозрюють у пораненні невинної людини та підпалі намету протестувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kurir.

Як повідомляє видання, підозрюваний, який, імовірно, був одним із учасників блокади, спочатку вистрілив у 57-річного Мілана Б., а потім підпалив один із наметів, кинувши у вогонь жменю куль.

Потерпілий отримав поранення в стегно. За попередніми даними, його життю нічого не загрожує.

Підозрюваного було заарештовано. Його підозрюють у стрілянині та підпалі намету, розташованого перед парламентом.

Прокурор Вищої державної прокуратури в Белграді виїхав на місце події. Територія перед парламентом оточена поліцейською стрічкою, а служби працюють над ліквідацією пожежі.

Президент Сербії Александар Вучич запланував виступити з позачерговим публічним зверненням щодо цього нападу.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заговорив про нову війну. За його словами, зараз усі готуються до конфліктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з журналістами Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни і питання лише в тому, «до якої сторони хто належить».

Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії
Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії
Словацький письменник, який стріляв у Фіцо, отримав вирок
Словацький письменник, який стріляв у Фіцо, отримав вирок
«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
На Брянщині дрони уразили підстанцію: Трубчевськ залишився без світла
На Брянщині дрони уразили підстанцію: Трубчевськ залишився без світла

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
