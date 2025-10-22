Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії

Чоловік поранив людину, підпалив намет і кинув у вогонь кулі

У Белграді перед будівлею Національних зборів Сербії сьогодні стався інцидент зі стріляниною та підпалом. Поліція заарештувала 70-річного чоловіка, Владана А., якого підозрюють у пораненні невинної людини та підпалі намету протестувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kurir.

Як повідомляє видання, підозрюваний, який, імовірно, був одним із учасників блокади, спочатку вистрілив у 57-річного Мілана Б., а потім підпалив один із наметів, кинувши у вогонь жменю куль.

Потерпілий отримав поранення в стегно. За попередніми даними, його життю нічого не загрожує.

Підозрюваного було заарештовано. Його підозрюють у стрілянині та підпалі намету, розташованого перед парламентом.

Прокурор Вищої державної прокуратури в Белграді виїхав на місце події. Територія перед парламентом оточена поліцейською стрічкою, а служби працюють над ліквідацією пожежі.

Президент Сербії Александар Вучич запланував виступити з позачерговим публічним зверненням щодо цього нападу.

