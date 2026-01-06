Біля президентського палацу Венесуели пролунали постріли

У нічному небі жителі Венесуели побачили вогні дронів та зенітний вогонь

У столиці Венесуели Каракасі, поблизу президентського палацу Мірафлорес, було чути стрілянину. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Відео, геолоковані CNN, показують, що на нічному небі видно вогні дронів та зенітний вогонь.

У мережі писали, що це могла бути спроба перевороту у Венесуелі. За інформацією AF Post, sнцидент стався через цивільний безпілотник, який підлетів надто близько до палацу Мірафлорес.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона здійснювати безпосередній контроль над Венесуелою після захоплення Ніколаса Мадуро. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він кілька разів наголосив, що Сполучені Штати тепер «керують» цією країною.

На пряме запитання про те, хто зараз головний у Венесуелі, Трамп відповів: «Не питайте мене, бо відповідь буде дуже суперечливою. Ми керуємо. Ми керуємо».

Згідно з інформацією The Washington Post, Вашингтон планує безпосередньо впливати на управління Венесуелою під час зміни режиму.

Ключовою фігурою в цьому процесі називають державного секретаря США Марко Рубіо, який, за даними джерел, був одним із головних ідеологів та організаторів операції із затримання Ніколаса Мадуро.