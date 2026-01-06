Головна Світ Соціум
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони потрапили під атаку БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони потрапили під атаку БпЛА
Липецька область цієї ночі
скріншот з відео

Вибухи пролунали у Пензі, Ленінградській та Ліпецькій областях, Твері, у республіці Башкортостан

Вночі 6 січня у багатьох регіонах Росії лунають вибухи через атаку БпЛА. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У місто Пенза, ймовірно, уражено, ПАТ Біомінтез – це один із найбільших виробників лікарських засобів на фармацевтичному ринку Росії. Також під удар потрапив Пензенський підшипниковий завод.

Ленінградська область також не спить. У Твері гучно.

Дрони завітали до республіки Башкортостан.

В місті Усмань у Ленінградській області, за попередньою інформацією, безпілотники вдарили по місцевій нафтобазі.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

 

