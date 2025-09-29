США відклали санкції проти сербської компанії, яка пов'язана з РФ

Сербська нафтова компанія потрапила у поле зоре США через домінуючу частку у власності російської Gazprom Neft

США відклали запровадження санкцій проти сербської нафтової компанії NIS ще на тиждень. Первісно обмеження мали набути чинності 1 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Йдеться про санкції Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США, ухвалені ще 10 січня 2025 року щодо російського нафтового сектору. Тоді під обмеження потрапила найбільша сербська нафтова компанія через домінуючу частку у власності російської Gazprom Neft. Американська сторона розглядала це як «вторинний ризик» у зв’язку з війною Росії проти України.

Gazprom Neft надали 45 днів на вихід із власності NIS. Після кількох відстрочок у Вашингтоні оголосили, що санкції набудуть чинності з 1 жовтня, однак тепер їхнє запровадження перенесли ще на тиждень.

За словами президента Сербії Александара Вучича, США продемонстрували «повагу до позиції країни». Він також натякнув на можливість поступок з боку Белграда, щоб уникнути санкцій, але деталей не розкрив: «Чи буде цього достатньо, і чи це буде те, чого хочуть американці, ми побачимо», – сказав президент.

Вучич підкреслив, що Сербія стала «побічною жертвою» протистояння між США та Росією: «Ми були надзвичайно коректними як із російськими, так і з американськими партнерами, і намагатимемося залишатися такими. Але люди мають знати, що нам доведеться заплатити надзвичайно високу ціну», – наголосив він.

Попри курс на вступ до Євросоюзу, Сербія залишається однією з небагатьох країн Європи, які продовжують імпортувати російський газ, що викликає дедалі більший тиск із боку Заходу.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження чинних санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи, запроваджені через військову агресію проти України, діятимуть до 15 березня 2026 року. Санкції стосуються понад 2,5 тис. фізичних та юридичних осіб.

У заяві Ради ЄС наголошувалося, що блок готовий посилити тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій. Під час перегляду списку санкцій зі списку було виключено одну особу, а щодо іншої не поновлено обмеження через її смерть. Проте, їхні імена не уточнюються.

До слова, Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що увійде до 19-го пакету санкцій проти Росії.