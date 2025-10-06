Головна Світ Політика
Тріумф Бабіша у Чехії: підтримка України стане випробуванням

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Тріумф Бабіша у Чехії: підтримка України стане випробуванням
Чинний прем'єр-міністр Петро Фіала назвав результати «поразкою» і застеріг від проросійського та антиєвропейського «уряду національної зради»
колаж: glavcom.ua

«Акція незадоволених громадян» перемогла, допомога Україні може скоротитися через політичні переконання нового парламенту

На парламентських виборах у Чехії перемогу з великим відривом здобула правопопулістська партія ANO («Акція незадоволених громадян») експрем'єра та мільярдера Андрея Бабіша. Чеські ЗМІ назвали це «тріумфом» 71-річного політика після його поразок на попередніх виборах. Партія ANO отримала 34,5 % голосів, значно покращивши свій результат порівняно з 2021 роком, за дуже високої явки виборців (69 %). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Видання підкреслює, що Ліберально-консервативний блок SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали набрав 23,4 %, а партія STAN – 11,2 %. До парламенту вперше пройшла новостворена правопопулістська партія «Автомобілісти за себе» з результатом 6,8 %. Відчутної поразки зазнали праві та ліві екстремісти: крайньо права SPD втратила голоси, набравши 7,8 %, а лівий блок «Досить!» не подолав прохідного бар'єра.

Наразі найбільш вірогідним сценарієм оглядачі вважають коаліційний уряд ANO та «Автомобілістів» за можливої парламентської підтримки крайньо правих SPD.

Майбутня політика та «тест для України»

Як зазначає видання, країна за нового уряду не стане «Угорщиною Орбана», головне питання стосується підтримки України.

Андрей Бабіш, який нещодавно створив ультраправий альянс «Патріоти за Європу» з Віктором Орбаном, під час кампанії натякнув, що може зупинити чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України, яку започаткував уряд Фіали.

Утім, заступник голови ANO Карел Гавлічек заявив, що йшлося лише про вимогу перевірки фінансування та правильності закупівель.

Невідомо, чи номінує президент Петр Павел Андрея Бабіша на посаду прем'єра через його численні конфлікти інтересів та кримінальні справи, пов'язані із шахрайством із субсидіями ЄС. Прем'єр-міністром може стати поміркований Карел Гавлічек, хоча ніхто не сумнівається, що Бабіш буде керувати партією і урядом «з-за лаштунків».

Оглядачі застерігають, що в останні роки Бабіш радикалізувався, додавши до списку своїх критичних мішеней Європейський Союз, ЛГБТК-спільноту, «зелених» та Україну.

Чинний прем'єр-міністр Петро Фіала назвав результати «поразкою» і застеріг від проросійського та антиєвропейського «уряду національної зради», натякнувши на можливу відставку з посади голови своєї партії.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії здобуває перемогу популістська партія ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Як інформує «Главком», такі результати публікує IDNES та повідомляє інформаційний портал CT24.

Загалом шість партій подолали пʼятивідсотковий барʼєр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту. 

Теги: Чехія вибори парламент

