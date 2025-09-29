Головна Країна Події в Україні
Бійка зі стріляниною у Львові: Нацгвардійці вночі зловили агресивну компанію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Трьох учасників бійки, а також чоловіка, який стріляв, правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності
фото: поліція Львівщини

Поліція притягнула до відповідальності 22-річного чоловіка, який стріляв із «травмата»

У Львові поліцейські розслідували інцидент зі стріляниною в центрі міста. Як зазначають правоохоронці, близько 01:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи чути постріли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

До прибуття поліції працівники Національної гвардії України, які патрулювали територію, затримали зловмисників. Правоохоронці встановили, що інцидент розпочався зі бійки між групою знайомих. Коли бійці Нацгвардії оперативно зреагували, учасники конфлікту почали тікати. Під час втечі 22-річний львів’янин здійснив три постріли в повітря із травматичної зброї.

Постраждалих внаслідок події немає. Зброю правоохоронці вилучили. Всі учасники конфлікту встановлені – це мешканці Львова віком від 18 до 23 років.

Трьох учасників бійки, а також чоловіка, який стріляв, правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, двоє мешканок Львова віком 17 років побили 18-річну дівчину. Бійку вони знімали на відео. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

«Сьогодні, 22 вересня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають удари руками й ногами третій. Четверта учасниця знімала конфлікт на відео. Проведеними заходами, дізнавачі та інспектори ювенальної превенції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 встановили особу потерпілої, 18-річної львів’янки, та двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень, також мешканок Львова віком 17 років. Усі навчаються в різних освітніх закладах міста», – йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Поліцейські встановлюють обставини та інших учасників інциденту. Досудове розслідування триває.

Львів поліція стрільба

