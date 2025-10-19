Головна Світ Політика
search button user button menu button

Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після відсторонення Мілорада Додіка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після відсторонення Мілорада Додіка
Додік заявив, що «політика Республіки Сербської не зміниться», а її відокремлення залишається кінцевою метою
фото: Reuters

Політична криза в Боснії отримала розвиток після відставки Мілорада Додіка

Парламент Республіки Сербської, який входить до складу Боснії і Герцеговини, призначив тимчасову президентку, офіційно визнавши відставку свого попереднього лідера, проросійського націоналіста Мілорада Додіка, якого раніше суд відсторонив від політичної діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

18 жовтня парламент РС призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою. Трішич Бабич, яка вважається близькою соратницею Додіка, обійматиме цю посаду протягом одного місяця.

Це рішення стало першим офіційним визнанням того, що Мілорад Додік залишає свою посаду. Нові президентські вибори в Республіці Сербській призначені на 23 листопада.

Після призначення тимчасової очільниці, парламент РС також скасував низку сепаратистських законів, які були ухвалені за останній рік. Ці кроки відбулися після того, як Додіку висунули звинувачення у невиконанні рішень міжнародного представника та конституційного суду.

Мілорад Додік, відомий своєю проросійською позицією та виступами за вихід РС зі складу Боснії і Герцеговини, раніше відмовлявся йти у відставку і продовжував виконувати обов’язки президента. Наразі він оскаржує рішення суду в конституційному суді.

Незважаючи на голосування в парламенті, Додік заявив, що «політика Республіки Сербської не зміниться», а її відокремлення залишається кінцевою метою. Водночас він визнав, що цей крок довелося зробити «у координації з іноземними партнерами».

Державний департамент США привітав рішення парламенту, назвавши його результатом зусиль під керівництвом США «для розрядки кризи в Боснії та Герцеговині».

Напередодні Міністерство фінансів США виключило чотирьох соратників Додіка зі списку санкцій. Сам Мілорад Додік залишається під санкціями США та Великої Британії за перешкоджання Дейтонській мирній угоді, яка поклала край війні у Боснії в 1990-х роках.

Нагадаємо, суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний порядок.

Читайте також:

Теги: Боснія і Герцеговина парламент Сербія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри
Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри
16 жовтня, 15:20
Парламент Греції схвалив реформу з 13-годинним робочим днем
Греція дозволила 13-годинний робочий день: закон викликав суперечки
16 жовтня, 14:33
У ЄС отримали прихисток майже 4,5 мільйона українських біженців
Скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше: свіжі статистичні дані
12 жовтня, 17:15
Сербія передала «гуманітарну допомогу» Курській області РФ
Сербія передала «гуманітарну допомогу» Курській області РФ
9 жовтня, 21:35
Рада не змогла виключити Куницького з Комітету правоохоронної діяльності
Парламент не зміг вигнати нардепа-втікача з правоохоронного комітеті Ради
8 жовтня, 13:36
Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни і питання лише в тому, «до якої сторони хто належить»
Президент Сербії заговорив про нову війну
4 жовтня, 22:14
США відклали санкції проти сербської компанії, яка пов'язана з РФ
США відклали санкції проти сербської компанії, яка пов'язана з РФ
29 вересня, 03:57
Дільниці працюватимуть з 7:00 до 21:00
Парламентські вибори в Молдові: поліція розслідує організовану схему доставки виборців із РФ
28 вересня, 13:46
Вибори будуть визнані такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь не менше 30% виборців
Вибори в Молдові: явка перевищила 20%
28 вересня, 12:25

Політика

Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після відсторонення Мілорада Додіка
Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після відсторонення Мілорада Додіка
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
Прем'єрку Італії обізвали «куртизанкою Трампа». Мелоні відповіла
Прем'єрку Італії обізвали «куртизанкою Трампа». Мелоні відповіла
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Сенатор-демократ закликав Трампа передати «Томагавки» Україні
Сенатор-демократ закликав Трампа передати «Томагавки» Україні
В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати
В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua