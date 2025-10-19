Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після відсторонення Мілорада Додіка

Додік заявив, що «політика Республіки Сербської не зміниться», а її відокремлення залишається кінцевою метою

Політична криза в Боснії отримала розвиток після відставки Мілорада Додіка

Парламент Республіки Сербської, який входить до складу Боснії і Герцеговини, призначив тимчасову президентку, офіційно визнавши відставку свого попереднього лідера, проросійського націоналіста Мілорада Додіка, якого раніше суд відсторонив від політичної діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

18 жовтня парламент РС призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою. Трішич Бабич, яка вважається близькою соратницею Додіка, обійматиме цю посаду протягом одного місяця.

Це рішення стало першим офіційним визнанням того, що Мілорад Додік залишає свою посаду. Нові президентські вибори в Республіці Сербській призначені на 23 листопада.

Після призначення тимчасової очільниці, парламент РС також скасував низку сепаратистських законів, які були ухвалені за останній рік. Ці кроки відбулися після того, як Додіку висунули звинувачення у невиконанні рішень міжнародного представника та конституційного суду.

Мілорад Додік, відомий своєю проросійською позицією та виступами за вихід РС зі складу Боснії і Герцеговини, раніше відмовлявся йти у відставку і продовжував виконувати обов’язки президента. Наразі він оскаржує рішення суду в конституційному суді.

Незважаючи на голосування в парламенті, Додік заявив, що «політика Республіки Сербської не зміниться», а її відокремлення залишається кінцевою метою. Водночас він визнав, що цей крок довелося зробити «у координації з іноземними партнерами».

Державний департамент США привітав рішення парламенту, назвавши його результатом зусиль під керівництвом США «для розрядки кризи в Боснії та Герцеговині».

Напередодні Міністерство фінансів США виключило чотирьох соратників Додіка зі списку санкцій. Сам Мілорад Додік залишається під санкціями США та Великої Британії за перешкоджання Дейтонській мирній угоді, яка поклала край війні у Боснії в 1990-х роках.

Нагадаємо, суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний порядок.