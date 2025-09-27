Сербія затримала двох чоловіків за підготовку заворушень на виборах у Молдові

За даними слідства, зловмисники організували військові навчання для майже двох сотень людей

У Сербії заарештовано двох осіб за підозрою в організації тренувального табору. Під час них громадян Молдови й Румунії навчали чинити опір правоохоронцям під час можливих заворушень в день парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Сербії.

Заарештовані – чоловіки 1988 та 1978 років народження, громадяни Сербії. Їм інкримінують те, що вони організували бойові тактичні навчання для громадян Молдови й Румунії, які мали на меті чинити опір правоохоронцям під час парламентських виборів в Молдові, які проходитимуть завтра, 28 вересня.

За версією слідства, чоловік 1988 року народження організував і профінансував навчання, яке проводилося в закладі громадського харчування поблизу Лозниці на заході країни. Другий чоловік, за даними правоохоронців, сприяв цьому. Навчання проводилося з 16 липня по 12 вересня для 150–170 громадян Молдови й Румунії.

У квартирі підозрюваних поліція вилучила ноутбуки, мобільні телефони, а також пристрій для виявлення та моніторингу радіочастотних сигналів, а у підозрюваного 1978 року народження було вилучено зброю, за що йому, серед іншого, висунуто кримінальне звинувачення у незаконному виробництві, зберіганні, носінні й обігу зброї та вибухових речовин.

Нагадаємо, Кремль активно створює умови для потенційного виникнення насильницьких протестів із метою усунення від влади президентки Молдови Майї Санду після парламентських виборів, запланованих на 28 вересня. Нещодавні соціологічні опитування в Молдові свідчать про те, що прозахідна Партія дії та солідарності (ПАС), яка зараз має парламентську більшість, може втратити її на майбутніх виборах. Опитування також показують, що жодна інша партія чи блок, імовірно, не здобуде абсолютної більшості.

Результати виборів наразі залишаються непередбачуваними, оскільки багато залежатиме від значної частки виборців, які ще не визначилися зі своїм вибором, а також від голосів діаспори, чиї думки опитування зазвичай не відстежують.

Аналітики ISW повідомляють, що Росія може використати пов'язаних із Кремлем молдовських політиків та інших діячів для створення умов для виникнення післявиборчих протестів, і це може статися незалежно від остаточних результатів голосування. Експерти прогнозують, що за допомогою цих протестів Кремль, найімовірніше, спробує усунути Майю Санду від виконання її президентських повноважень.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Російська Федерація готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови. За її словами, Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту.