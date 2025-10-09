Головна Світ Політика
Сербія передала «гуманітарну допомогу» Курській області РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Міноборони РФ

«Російська сторона висловлює вдячність дружній Сербії»

РФ заявила, що Сербія надала Курській області «фінансову гуманітарну допомогу в розмірі 472 млн рублів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське МЗС.

Стверджується, що кошти нібито надійшли до фонду розвитку Курської області, який реалізує проєкти підтримки найбільш незахищених верств населення регіону, що постраждав від війни.

«Російська сторона висловлює вдячність дружній Сербії за увагу і чуйність, небайдужість до долі російських громадян. У цьому є особливий символізм, що відображає багатовікове братерство, тісні зв'язки між нашими країнами і народами», – зазначає МЗС.

До слова, президент Сербії Александар Вучич категорично заперечив можливість запровадження його країною санкцій проти Російської Федерації. Ця заява прозвучала попри недавні слова міністра з європейської інтеграції Неманьї Старовича, який припустив, що такі санкції можливі за умови швидкого вступу Сербії до Європейського Союзу.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербська влада уважно вивчає заяви Служби зовнішньої розвідки Росії і подякував росіянам за інформацію про підготовку так званого «Майдану» в його країні.

Також Александар Вучич заговорив про нову війну. За його словами, зараз усі готуються до конфліктів.

Теги: Сербія росія

