Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мадуро вступив у сутичку з протестувальником, виходячи з зали суду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Мадуро вступив у сутичку з протестувальником, виходячи з зали суду
Судова замальовка із засідання у справі Мадуро та його дружини Силії Флорес
фото: Джейн Розенберг/Reuters

Протестувальник почав вигукувати іспанською мовою звинувачення у «нелегітимності» Мадуро

Під час завершення судового засідання Ніколас Мадуро вступив у словесну сутичку з одним із присутніх у залі. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Коли поваленого лідера виводили у супроводі федеральних маршалів, 33-річний Педро Рохас почав вигукувати іспанською мовою звинувачення у «нелегітимності». Пізніше чоловік пояснив свій вчинок тим, що раніше був незаконно ув'язнений режимом Мадуро.

У відповідь на вигуки Мадуро зупинився, подивився на опонента та заявив іспанською, що вважає себе «викраденим президентом» і «військовополоненим». Після цієї репліки правоохоронці вивели затриманого із зали суду.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Справу розглядає 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерстайн – один із найавторитетніших суддів федеральної системи, який раніше вів процеси, пов’язані з терактами 11 вересня та масштабними фінансовими злочинами.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели».

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.

Теги: суд США Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захоплення Мадуро є наочним і тривожним прикладом
Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
4 сiчня, 21:07
Дональд Трамп (ліворуч) та Джеффрі Епштейн
Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна
31 грудня, 2025, 09:29
Трамп переконаний у своїй здатності змусити Москву погодитися на безпекові гарантії для України
Які гарантії безпеки отримає Україна від США: версія CNN
28 грудня, 2025, 17:23
Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
26 грудня, 2025, 06:44
Зеленський наголосив, що після завершення війни першочергове значення матиме моральний стан суспільства
План процвітання до 2040 року. Зеленський розказав, що пропонують американці Україні за закінчення війни
24 грудня, 2025, 10:05
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
22 грудня, 2025, 01:39
За словами Зеленського, триває обговорення щодо гарантій безпеки для України.
Президент розповів, чи вимагають США виходу українських сил із Донеччини
15 грудня, 2025, 20:51
Демократи опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
У США демократи із Конгресу опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
12 грудня, 2025, 20:46
Поліція біля кампусу Університету штату Кентуккі у Франкфорті
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
10 грудня, 2025, 05:44

Соціум

Мадуро вступив у сутичку з протестувальником, виходячи з зали суду
Мадуро вступив у сутичку з протестувальником, виходячи з зали суду
Теракт у Сіднеї: шестеро загиблих були родом з України
Теракт у Сіднеї: шестеро загиблих були родом з України
Чехи підписали петицію з вибаченнями щодо антиукраїнської заяви чеського спікера
Чехи підписали петицію з вибаченнями щодо антиукраїнської заяви чеського спікера
У США затримано ймовірного підозрюваного, який вибив вікна у будинку Джей Ді Венса (фото)
У США затримано ймовірного підозрюваного, який вибив вікна у будинку Джей Ді Венса (фото)
Стало відомо, яка країна Європи є лідером за зайнятістю українців
Стало відомо, яка країна Європи є лідером за зайнятістю українців
Маск показав вечерю з Трампом та першою леді США
Маск показав вечерю з Трампом та першою леді США

Новини

Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua