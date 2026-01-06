Мадуро вступив у сутичку з протестувальником, виходячи з зали суду

Судова замальовка із засідання у справі Мадуро та його дружини Силії Флорес

Протестувальник почав вигукувати іспанською мовою звинувачення у «нелегітимності» Мадуро

Під час завершення судового засідання Ніколас Мадуро вступив у словесну сутичку з одним із присутніх у залі. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Коли поваленого лідера виводили у супроводі федеральних маршалів, 33-річний Педро Рохас почав вигукувати іспанською мовою звинувачення у «нелегітимності». Пізніше чоловік пояснив свій вчинок тим, що раніше був незаконно ув'язнений режимом Мадуро.

У відповідь на вигуки Мадуро зупинився, подивився на опонента та заявив іспанською, що вважає себе «викраденим президентом» і «військовополоненим». Після цієї репліки правоохоронці вивели затриманого із зали суду.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Справу розглядає 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерстайн – один із найавторитетніших суддів федеральної системи, який раніше вів процеси, пов’язані з терактами 11 вересня та масштабними фінансовими злочинами.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

Тим часом Федеральна рада Швейцарії заморозила активи очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та пов'язаних з ним осіб. Якщо майбутні суди встановлять незаконне походження коштів, то Швейцарія докладе зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели».

До слова, російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою.