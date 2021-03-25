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    Чоловік захопив пасажирський літак і вимагав викуп

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    Американець захопив літак, що належить авіакомпанії Mauritanian Airlines - Чоловік захопив пасажирський літак і вимагав викуп
    Американець захопив літак, що належить авіакомпанії Mauritanian Airlines
    Фото з відкритих джерел

    Зловмисник погрожував підірвати літак у разі штурму

    В аеропорту міста Нуакшот в Мавританії чоловік захопив цілий пасажирський літак і зажадав викуп. Про це повідомляє телеканал Al-Arabiya TV.

    Зловмисник пригрозив підірвати лайнер, що належить авіакомпанії Mauritanian Airlines, якщо представники правоохоронних органів будуть його штурмувати. При цьому на борту судна не було пасажирів.

    Чоловік спілкувався з владою на англійській мові, а також зізнався, що він американець.

    В аеропорт прибуло підкріплення.

    ЗМІ повідомляють, що чоловіка, який захопив пасажирський літак, затримали.

    За даними джерел, зловмисник є громадянином США.

    Нагадаємо, у лютому 2019 року у Бангладеш застрелили чоловіка, який намагався захопити літак, на борту якого було 142 пасажира та 14 членів екіпажу.

    До слова, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

    Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.

    Теги: кримінал США літак аеропорт
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