Чоловік захопив пасажирський літак і вимагав викуп

Зловмисник погрожував підірвати літак у разі штурму

В аеропорту міста Нуакшот в Мавританії чоловік захопив цілий пасажирський літак і зажадав викуп. Про це повідомляє телеканал Al-Arabiya TV.

Зловмисник пригрозив підірвати лайнер, що належить авіакомпанії Mauritanian Airlines, якщо представники правоохоронних органів будуть його штурмувати. При цьому на борту судна не було пасажирів.

Чоловік спілкувався з владою на англійській мові, а також зізнався, що він американець.

В аеропорт прибуло підкріплення.

ЗМІ повідомляють, що чоловіка, який захопив пасажирський літак, затримали.

За даними джерел, зловмисник є громадянином США.

Нагадаємо, у лютому 2019 року у Бангладеш застрелили чоловіка, який намагався захопити літак, на борту якого було 142 пасажира та 14 членів екіпажу.

До слова, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.