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Розвідка підтвердила знищення Іл-76 в РФ: названо кількість

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка підтвердила знищення Іл-76 в РФ: названо кількість
Іл-76 призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення
фото ілюстративне

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох і пошкодження ще кількох російських Іл-76 у Пскові. Про це передає «Громадське».

«Знищені чотири одиниці – це означає, що ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його виконання завдань. Їх використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки. Також є інформація про пошкодження ще кількох одиниць», – повідомив Юсов.

Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, що експортується. На момент створення першого дослідного зразка (1971 р.) та ще довго вважався найбільш високотехнологічним транспортним літаком світу.

Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Є першим в історії СРСР військово-транспортним літаком з турбореактивними двигунами.

Літак призначений для експлуатації з бетонних та ґрунтових аеродромів із характеристиками міцності не нижче 0,6 Мпа і здатний доставляти вантажі максимальною масою 28-60 тонн на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 750-800 км/год (максимальна маса вантажу, що перевозиться, і дальність польоту залежить від модифікації).

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести».  Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76. 

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Теги: розвідка росія

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