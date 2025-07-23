Чому скорочений робочий тиждень вигідний і працівникам, і компаніям: дослідження

4-денний робочий тиждень покращує самопочуття працівників

Скорочення робочого тижня до чотирьох днів може зміцнити здоров'я людей та знизити ризик вигоряння. Про це свідчать результати пілотної програми у шести країнах, пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Дедалі більше країн, включаючи Польщу, Ісландії, Німеччину та Португалію, експериментують зі скороченням робочого тижня як можливу відповідь на дедалі більшу кількість випадків депресії, тривожності та вигоряння серед співробітників. Водночас у Бельгії працівники мають право вимагати чотириденний робочий тиждень.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Human Behaviour, демонструє, що скорочення робочого тижня може принести користь як працівникам, так і роботодавцям.

У дослідженні взяли участь близько 2900 працівників зі 141 організації, у яких скоротили робочий тиждень без зниження заробітної плати. Йдеться про компанії в Австралії, Канаді, Ірландії, Новій Зеландії, Великій Британії та США.

Перед початком дослідження працівники та керівники компаній протягом двох місяців проходили навчання та вносили зміни до своїх робочих процесів, щоб підвищити ефективність та якість співробітництва. Потім на підприємствах було запроваджено чотириденний робочий тиждень, або скорочено на 20% робочий час.

Через шість місяців співробітники зі скороченим робочим тижнем повідомили про менше вигоряння, кращий психічний і фізичний стан, а також про більшу задоволеність роботою.

Водночас у 12 американських компаніях, які не скорочували робочий тиждень, як контрольна група, змін не відбулося.

«Схоже, що ефект від скорочення тривалості робочого тижня був однаковим для всіх компаній, країн та співробітників» – сказав один з авторів дослідження, доцент соціології Бостонського коледжу Вень Фань.

Чим більше люди скорочували робочий час, тим краще вони відчували себе на роботі, тим менше вони страждали від вигоряння та проблем із ментальним здоров'ям.

Навіть ті працівники, які скоротили свій робочий час лише на кілька годин, повідомляли про найкраще самопочуття та задоволеність роботою, порівняно з контрольною групою.

Більшість компаній продовжували працювати за скороченим робочим тижнем і через рік після запуску проєкту, і, зважаючи на все, ефект не слабшав з часом, поки люди пристосовувалися до нового графіку.

«Немає свідчень того, що в плані добробуту співробітників чи продуктивності праці стався відкат назад», – каже Брендан Бурчелл, соціолог із Кембриджського університету. Бурчелл аналізував проєкти щодо впровадження чотириденного робочого тижня у Великій Британії, але не брав участі в останньому дослідженні.

Зміна правил гри

Переваги коротшого робочого тижня зводяться в основному до трьох факторів: працездатність співробітників, менша кількість проблем зі сном і менша втома. Сон дуже важливий для здоров'я людини.

«Зв'язок між повноцінним сном і показниками здоров'я та благополуччя дійсно дуже сильний», – сказав Брендан Бурчелл.

Примітно, що співробітники, які брали участь в останньому дослідженні, до початку випробувань працювали в середньому 40 годин на тиждень. Під час експерименту вони працювали 32 години на тиждень. Це вже середній показник робочого тижня для мешканців Нідерландів, а середній показник у всьому Євросоюзі становить 36 годин.

Результати дослідження можуть бути корисними для країн та організацій, які бажають знизити навантаження на своїх працівників. Іспанія, наприклад, зараз планує скоротити тривалість робочого тижня з 40 годин до 37,5 годин.

Пілотна програма, визнають дослідники, мала низку обмежень. Річ у тому, що працівники самі повідомляли про своє самопочуття в опитуваннях і, можливо, завищували свої показники, сподіваючись на продовження експерименту.

Компанії мали дати згоду на участь у дослідженні, а це означає, що до нього могли бути включені організації, які вже підтримують гнучкий графік роботи та піклуються про добробут співробітників. Це також може спотворити результати та утруднити впровадження скороченого робочого тижня у повсякденну практику.

Пілотний проєкт був зосереджений на країнах з високим рівнем доходу, тому неясно, як чотириденний робочий тиждень може бути адаптований до інших держав. Проте, вважає Бурчелл, це дослідження надає найпереконливіші докази того, що чотириденний робочий тиждень добре себе зарекомендував у різних типах організацій та країнах.

Раніше стало відомо, що Польща запроваджує чотириденний робочий тиждень без зменшення зарплати.Міністерство сім'ї, праці та соцполітики Польщі (MRPiPS) наприкінці червня запустило пілотний проєкт, який зменшить тривалість робочого дня.