«Елітні ухилянти». Мережу збурила світлина Горбунова та Монатика

Користувачі зазначають, що подібний контент зараз сприймається болісно

Спільне фото Монатика та Горбунова викликало хвилю обурення в українців

Український телеведучий Юрій Горбунов привітав співака Дмитра Монатіка (MONATIK) з днем народження, проте святковий пост у соцмережах обернувся гучним скандалом. Українці розкритикували артистів за «розваги під час війни», інформує «Главком».

Світлину з іменинником Горбунов опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Горбунов привітав Монатика

Горбунов вирішив привітали Монатика світлиною з підписом. На фото, крім Юрія та Дмитра, присутні їхні дружини – Катерина Осадча та Ірина Монатік. Усі четверо усміхнені та святково вбрані.

«Діма! З Днем народження!! Мрій! Танцюй! Здобувай! Твори!! Нехай всі твої мрії здійсняться!! І Перемоги всім нам!!» – написав Горбунов.

Реакція мережі

Багато користувачів не розділили святкового настрою зірок. Основні претензії коментаторів стосуються доречності публікації подібних «глянцевих» фото на фоні щоденних обстрілів та трагедій. У коментарях українці пишуть переважно лише негативні коментарі, звертаючи увагу на недоречність гучних святкувань під час війни:

«Культурний заброньований фронт. У вас, хлопці, важка робота»

«Одні воюють – інші святкують»

«Класно жити коли ти до президента, близький. Да? Тебе не пакують у бус, не заглядають у твої кишені. І тобі можна їздити. Поки раби сидять під віником»

«Шо там із грошима на Охматдит?»

«Елітні ухилянти»

«Дивилась світське життя за 2014 р. То Горбунов у інтерв’ю Каті так співав, що якщо треба, то піде на фронт захищати Україну. Пройшло 12 років і Горбунову напевно отшибло пам’ять».

Зауважимо, що Дмитро Монатик має офіційну відстрочку від служби, адже є батьком трьох неповнолітніх дітей.

На критику самі знаменитості наразі не відреагували.

