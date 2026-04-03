«Елітні ухилянти». Мережу збурила світлина Горбунова та Монатика

Користувачі зазначають, що подібний контент зараз сприймається болісно
Український телеведучий Юрій Горбунов привітав співака Дмитра Монатіка (MONATIK) з днем народження, проте святковий пост у соцмережах обернувся гучним скандалом. Українці розкритикували артистів за «розваги під час війни», інформує «Главком».

Світлину з іменинником Горбунов опублікував на своїй сторінці в Instagram. 

Горбунов вирішив привітали Монатика світлиною з підписом. На фото, крім Юрія та Дмитра, присутні їхні дружини – Катерина Осадча та Ірина Монатік. Усі четверо усміхнені та святково вбрані.

«Діма! З Днем народження!! Мрій! Танцюй! Здобувай! Твори!! Нехай всі твої мрії здійсняться!! І Перемоги всім нам!!» – написав Горбунов.

Багато користувачів не розділили святкового настрою зірок. Основні претензії коментаторів стосуються доречності публікації подібних «глянцевих» фото на фоні щоденних обстрілів та трагедій. У коментарях українці пишуть переважно лише негативні коментарі, звертаючи увагу на недоречність гучних святкувань під час війни:

  • «Культурний заброньований фронт. У вас, хлопці, важка робота» 
  • «Одні воюють – інші святкують»
  • «Класно жити коли ти до президента, близький. Да? Тебе не пакують у бус, не заглядають у твої кишені. І тобі можна їздити. Поки раби сидять під віником»
  • «Шо там із грошима на Охматдит?»
  • «Елітні ухилянти»
  • «Дивилась світське життя за 2014 р. То Горбунов у інтерв’ю Каті так співав, що якщо треба, то піде на фронт захищати Україну. Пройшло 12 років і Горбунову напевно отшибло пам’ять».

Зауважимо, що Дмитро Монатик має офіційну відстрочку від служби, адже є батьком трьох неповнолітніх дітей.

На критику самі знаменитості наразі не відреагували.

Нагадаємо, Осадча та Горбунов поділилися ексклюзивними фото до дня народження сина. Старшому сину Івану ведучої Катерини Осадчої та шоумена Юрія Горбунова виповнилося 9 років. Батьки привітали сина зі свято та поділилися на своїх сторінках в Instagram сімейними фото.

Юрій Горбунов теж поділився світлинами з Іваном, на деяких фото також можна побачити брата хлопчика, молодшого сина зіркового подружжя Данила.

